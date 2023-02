Avanza el cómputo de la elección

El Instituto Nacional Electoral prevé concluir con el cómputo oficial de la jornada del pasado 19 de febrero para la elección extraordinaria de Senador por el Estado de Tamaulipas en el transcurso de esta noche, en donde hasta el corte de las 16 horas de este miércoles se llevaba un avance del 84 por ciento.

"Tenemos bajo ese esquema y de acuerdo con el porcentaje de casillas ya computadas una participación del 21.08 por ciento (...)", señaló el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot, "hay un distrito que ya terminó y debe estar haciendo lo que corresponde y hay dos distritos a punto de terminar, el Distrito 01 y el Distrito 09".

El Distrito 04 de Matamoros lleva un avance del cien por ciento, y los distritos 01 y 09 de Nuevo Laredo y Reynosa, respectivamente, del 98 por ciento; les siguen los distritos 02 de Reynosa el 94, el 05 de Victoria el 83, el 08 de Tampico el 81, el 03 de Río Bravo el 52, el 06 de El Mante el 46, y el 07 de Madero el 34 por ciento.

"El Distrito 07 me comenta que probablemente termine alrededor de las nueve de la noche, estamos calculando que entre nueve y diez estén terminando los últimos distritos si no hay ningún retraso mayor", Ruiz Castellot señaló que hasta el momento no se han presentado incidentes mayores que pongan en peligro los trabajos de cómputos distritales, "el único incidente que me han reportado es que en el Distrito 03 se le fue la luz un momento pero entró la planta de emergencia".

Será a las 19 horas cuando habrá de reanudarse la sesión extraordinaria de seguimiento de los cómputos distritales para conocer los avances, no será sino hasta que se hayan computado las cuatro mil 777 actas distritales cuando se darán a conocer los resultados oficiales del pasado 19 de febrero en donde, de manera preliminar, el Programa de Resultados Electorales Preliminares da una ventaja del 49.2266 por ciento a José Ramón Gómez Leal de Morena-PT sobre Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez de PAN-PRI-PRD.