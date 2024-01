Deja Morena fuera de encuestas a ‘indignos’

El Mañana / Staff.- Los candidatos a alcaldes y diputados locales en Tamaulipas se informará después del cinco de febrero, adelantó la presidenta de Morena en el estado, Yuriria Iturbe Vázquez, luego de depurar de las listas a los indignos a encabezar una candidatura por el partido guinda.

FILTROS

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena implementó diversos filtros para dejar fuera a las personas que no cumplen con los requisitos y estatutos para encabezar una candidatura a elección popular para el proceso electoral en curso, y así no dañar la imagen del partido.

Y el proceso de selección de los mejores perfiles está en curso con la elaboración de las encuestas, y elegir al hombre o mujer con el mayor respaldo de la ciudadanía y que tiene el mejor historial para una de las 43 presidencias municipales de Tamaulipas, así como los 22 distritos locales.

“Imagínate, no estoy diciendo que el que gana no es el mejor perfil, que ya se depuró desde un principio porque probablemente pudiera ganar, porque imagínense a Luis Miguel, va a ganar la encuesta, ¿será alguien que va a aportar a la 4T? No, Luis Miguel desde el inicio ya fue depurado, no que ya quedó arriba y no lo queremos apoyar, no, porque eso es jugar con la voluntad del pueblo”, dijo como ejemplo, descartando que el Sol de México se haya registrado a este proceso.

Aunque en un primer momento señaló que se dejó fuera a los aspirantes indeseables para Morena, después rectificó que es un adjetivo “muy fuerte” y que se dejó fuera a las personas que no cumplen con los principios de Morena y sus aliados.

“No solamente en esta depuración que la Comisión lleva a cabo en cada parte del proceso, ya empieza una primera depuración, una segunda depuración en personas respetables, de principios, apegadas a la 4T, alineadas en el tema federal, estatal porque no vamos a estar sondeando enemigos aunque la encuesta dijera rebasa, enemigos de la democracia, enemigos de la transformación, no enemigos personales. Esto no es personal”.

Y los señalamientos que ha habido de aspirantes a la alcaldía de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, y la zona sur de Tampico, Altamira y Ciudad Madero que cada uno va arriba en las encuestas, es uno de los ‘juegos’ que les permite el partido y no es un ejemplo de falta de unidad.

“Decir que no hay unidad es algo falso, porque esta manifestación previa de cada uno de los aspirantes es en su derecho, sus posturas, decir yo soy el bueno, decir voy adelante no es decir que no hay unidad, simplemente están jugando en este proceso democrático. Posteriormente todos saben que hay que fortalecer al posible candidato o candidata que se ocupa la participación, la fortaleza viene de la unidad”.