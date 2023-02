Advierten importancia de reactivar ´Casas Violeta´

Con más de cinco mil casos de atención a mujeres víctimas de violencia, de octubre a la fecha, la directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas (IMT), Diana Luz Gutiérrez González, recordó la importancia de reactivar las Casas Violeta, donde poder atender a las mujeres que han sido víctimas de agresiones por parte de sus parejas sentimentales.

"Nosotros no las cerramos, no fue el gobernador el que llegó cerrando Casas Violeta, porque eso lo han manifestado. Las Casas Violeta se cerraron el 31 de agosto, cuando era administración anterior, no del gobernador Américo Villarreal Anaya, y yo entré el 3 de octubre, ya había pasado suficiente tiempo como para que nos culparan a nosotros".

En la pasada administración estatal se contaba con cuatro Casas Violeta, ubicadas en municipios como Victoria y Tampico, las cuales eran operadas a través del IMT financiadas a través de un fideicomiso gubernamental.

La titular del IMT señaló que no se recibieron informes del número de mujeres atendidas en estos albergues, pero consideró que al mes eran atendidas alrededor de cien amas de casa junto a sus hijos.