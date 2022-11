Vigila el Municipio venta de pirotecnia

El área de Verificaciones de Protección Civil y Bomberos Victoria lleva a cabo el monitoreo permanente de puestos ambulantes con venta de pirotecnia y artefactos fabricados a base de pólvora, esto al detectarse la venta ilegal temprana de estos artículos semanas antes del inicio de las fiestas de fin de año.

"Estamos en revisiones constantes para detectar gente que esté vendiendo de manera ilegal cohetes, el día viernes se localizó a unas personas que estaban vendiendo cuetes en los alrededores del mercado pero que se retiraron al ver al personal de Protección Civil", informó el jefe de Verificaciones, Said Salum Fares, "la idea no es perjudicar a nadie sino pedirles de la manera más atenta que por favor no lo hagan, porque no tienen las medidas de seguridad precautorias para poder darle servicio a una persona que llegue a comprar a ese tipo de lugares".

Será en las próximas semanas cuando los operativos se realizarán de manera conjunta tanto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Seguridad Pública estatal, SEDENA y la Guardia Nacional, cabe señalar que es Defensa Nacional la autoridad responsable de entregar los permisos oficiales para la venta de juegos pirotécnicos, no obstante, estos solo podrán expenderse en lugares específicos con todas las medidas de seguridad.

"Los tianguis los estamos checando, es hasta cuando se pone el tianguis que mandamos el operativo para checar, lo que hacemos en el mercado son operativos municipales pero vamos a estar en conjunto con la Policía Estatal y Protección civil estatal, y hasta ahorita no se ha realizado pero ya que empiecen a ponerse tendremos más información al respecto", Salum Fares mencionó que ya se cuenta con estos artículos en circulación de manera irregular con mucha anticipación a diferencia de otros años.

En esta localidad los tianguis autorizados deben estar – preferentemente – fuera del área urbana, deben contar con instalaciones para el almacenamiento de los artefactos alejados del lugar de venta al público, se tienen prohibidas instalaciones eléctricas o fuegos que puedan accionar estos objetos de manera accidental, y debe contarse con un plan de emergencias, "por eso le pedimos a la gente que no se acerque a comprarlos en otros lugares ya que no cuentan con la medida de seguridad para una persona que llega a comprar ese tipo de materiales ya que es peligroso también, por eso les pedimos tratar de evitar ese tipo de lugares".