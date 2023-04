Endurecen castigo a ilegales

Es decir, los migrantes que intenten cruzar por rutas o vías ilegales tendrán consecuencias más severas y se prohibirá su ingreso a E.U. por lo menos cinco años y no podrán acceder a los programas de asilo, sin excepción alguna.

La medida, según el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca reducir la llegada de migrantes a la frontera sur de ese país derivado de las últimas olas de indocumentados que han intentado cruzar.

"Se espera que el regreso al Título 8 reduzca el número de intentos repetidos con el tiempo, lo cual se incrementó significativamente bajo el Título 42", establece el documento.

Sin embargo, a partir del 12 de mayo, los migrantes tendrán acceso a la aplicación digital móvil para agendar una cita a los puertos legales de entrada y se incrementarán las citas, permitiendo un acceso seguro.

Pero también se incrementará el número de vuelos de retorno para las personas que sean detenidas por ingresar a E.U. ilegalmente.

"En coordinación con socios regionales ha aumentado de manera dramática el número de vuelos de remoción cada semana. Eso incluye vuelos a Cuba, que se reiniciaron esta semana tras una pausa por el Covid-19. El número de vuelos semanales se duplicará o se triplicará para algunos países", alertó la autoridad norteamericana.

Días atrás, grupos de migrantes intentaron cruzar el río Bravo con colchones inflables por el municipio de Tamaulipas ante la falta de citas y la llegada de cada vez más migrantes de Centroamérica.

Se estima que en Tamaulipas hay un promedio de 18 mil migrantes, principalmente en los municipios fronterizos, esperando lograr ingresar a E.U., ya sea por la vía legal o por rutas ilegales.

Por ello, las autoridades norteamericanas alertaron sobre los fraudes de traficantes de personas en la frontera, al detectar que éstos grupos han incrementado sus campañas de desinformación para lucrar con los migrantes.

"Los traficantes ya están aumentando sus campañas de desinformación para lucrar con los migrantes vulnerables ante el regreso del procesamiento bajo el Título 8. Quedará en manos de los líderes y partes interesadas, sin importar su afiliación partidista, trabajar para combatir la desinformación y la propaganda, no abonar a ella".

¿Qué es el Título 8 ?

Según el Título 8, aquellos que intentan ingresar a Estados Unidos sin autorización y que no pueden establecer una base legal para permanecer en el país (como una solicitud de asilo válida), están sujetos a consecuencias adicionales a largo plazo, más allá de la deportación de Estados Unidos, incluidas las prohibiciones.

CRUZARON 3 MIL POR EL RÍO BRAVO

Por Miguel Jiménez

Matamoros, Tam.

Alrededor de tres mil migrantes han cruzado a través del río Bravo, entre Matamoros y Brownsville, Texas, esto de una manera ilegal, lo que ha provocado que las autoridades de Estados Unidos ya estén tomando cartas en el asunto, cambiando las expulsiones a México por las deportaciones a sus países de origen.

La presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas Aguilar comentó que se ha tenido comunicación con los abogados internacionales, quienes aseguraron que esto ya se está considerando como un delito y no como una falta administrativa como estaba sucediendo hasta hace unas semanas atrás.

Manifestó que se tiene conocimiento que ya se han registrado algunas deportaciones directamente a sus países, tomando en cuenta que no es legal cruzar de esta manera como lo están haciendo miles de personas, en su mayoría venezolanos.

Destacó que hay población que no está siendo escuchada y que a pesar de que está vigente el Titulo 42, al momento de ingresar a través del río ya lo consideran como un delito y pueden ser sancionados desde dos hasta cinco años.

Resaltó que con respecto al Titulo 8 siempre ha existido, pero a partir del 12 de mayo, si la gente no tiene los suficientes argumentos para convencer a las autoridades migratorias, podrían ser deportados a sus países de origen, por eso de la importancia de aprovechar el Titulo 42 entrando de manera legal mediante las citas.

Comentó que todos los que están ingresando cruzando por el río, están siendo sometidos a ciertos procesos, en donde en algunos casos son considerados como delitos y son deportados a sus países de origen, esto por faltar a la autoridad de aquel país.

"Nosotros le estamos haciendo el llamado para que no se cruce de esta manera, sin embargo no podemos obligarlos, ya que es una decisión de ellos, nosotros no podemos hacer más que un simple llamado para que no lo hagan", concluyó.