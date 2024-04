Denota fanatismo supuesto homicida

Cd. Victoria, Tam.- En diversos videos publicados por Eliud Guadalupe "M", presunto homicida de Noé Ramos en su cuenta de TikTok, se observan diversos comentarios político-religiosos en los que señala que "mi guerra es con los políticos".

"Quiero decirles que a la cárcel ya no voy a caer, la próxima que visitaré será la muerte, pero aún así me llevaré a muchos cabrones", dice en uno de los videos en su cuenta "@elidvaldez6".

Y continúa: "Cuando estuve encerrado en el penal hace seis meses por asesinato, por cerrar el trato, cerrar la alianza, el pacto con ustedes, querían sangre, la tuvieron, aún así mis oraciones cuando estaba adentro, preso, yo sabía que estaban oyendo mis oraciones, yo les decía que si alguna vez volvía a salir iba a seguir matando gente, y gracias a Dios aquí sigo porque vengo a hacer justicia".

En el mismo video señala que estuvo en la cárcel, que de acuerdo con datos de la Fiscalía local asesinó a una persona en el 2021 en el municipio de Juárez, Nuevo León. No está claro cómo es que estaba libre.

"Yo estuve en la cárcel a causa de la palabra, a ustedes los políticos no los quiero, ¿para qué, para que nos roben, nos maten? No, eso no, yo no voy a ser igual que ustedes, quieren que yo vaya robe y mate, para que me hagan creer que estoy loco. Sé que mucha gente me cree porque en la Biblia viene toda la religión y la política, somos uno solo en Dios".

Y concluye: "El problema es con los políticos, mi guerra es con ellos, si tengo que corretearlos como locos, los voy a corretear, pero yo quiero vivir en paz, así como era antes".

QUEDA VINCULADO

Eliud Guadalupe "M" fue vinculado a proceso por un juez de control por el delito de homicidio calificado, luego de atacar el viernes al alcalde con licencia del municipio de El Mante mientras éste realizaba actividades de proselitismo político.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público presentó ante un juez elementos que implican a Eliud como el presunto asesino del candidato de la alianza "Fuerza y Corazón X Tamaulipas".

"La autoridad judicial dictó la vinculación a proceso por los hechos ocurridos el pasado viernes 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio de El Mante, donde el candidato de la Coalición ´Fuerza y Corazón por Tamaulipas´, fue privado de la vida después de una agresión con arma punzo cortante".