Buscan frenar fenómeno de hipersexualidad en menores

Por: Christian Rivera

Enero 04, 2025 -

Tamaulipas busca frenar la hipersexualidad en niñas, niños y adolescentes, que en ocasiones se convierte en abuso infantil sumándose a la lista de casos que queda en la impunidad.

La propuesta presentada por el diputado local de Morena, Sergio Arturo Ojeda Castillo, busca que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes investigue los casos y se vincule a los presuntos responsables de hipersexualizar a los menores.

La hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades. En el caso de niñas, niños y adolescentes dicho fenómeno ha sido normalizado e incluso legitimado a través de las redes sociales debido al alcance a nivel social y cultural que tienen en la actualidad.

Algunos ejemplos, señala el documento, son los concursos de belleza infantiles, el uso de maquillaje, el bailar con poses sexual izadas, la necesidad gustar a los demás e incluso seducir, "son conductas que pueden parecer divertidos para algunos adultos, pero es una forma de violencia que puede tener consecuencias negativas, ya que cosifica y degrada el valor de los niños y jóvenes, volviéndolos presa fácil de la violencia, los abusos y la pornografía, entre otras inclinaciones".

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de cada 100 casos de abuso infantil solo 10 son denunciados por las víctimas, y de ese número, solo uno logra a ser juidicializado, por lo que hay un nivel de impunidad del 99%. Sin tomar en cuenta que la cifra negra pude ser superior por el silencio que guardan los niños, niñas y adolescentes cuando sufren violencia sexual.

Expertos en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que las consecuencias de este fenómeno en los menores, son la ansiedad a corta edad, depresión, insatisfacción corporal y trastornos alimentarios.

Sumado a que la tendencia sexualizadora disminuye sus habilidades cognitivas, los empuja a adoptar un rol pasivo y también pueden tener afectaciones a la salud mental y psicológica.

"En las niñas, por ejemplo, al ser presentadas como mini adultas se promueve el erotismo prematuro de buscando aceptación en función de su físico. Lo que influye en sus relaciones con las demás niñas por competitividad en la atención del sexo opuesto".

Esto, insiste la iniciativa, se ve reflejado en videos de menores de edad realizando diversos bailes en redes sociales, vulnerando sus derechos a una infancia digna. Ya que realizan bailes como el "twerking" que consiste en realizar movimientos de baile altamente sexuales.

Con estas reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado se busca los menores de edad tengan salud y bienestar, educación de calidad, acceso a la igualdad de género, y un trabajo decente y crecimiento económico.

"En aras de evitar la hipersexualización de las infancias no debemos cometer el error de pensar que la sexualidad es algo que no se debe abordar y educar durante este período del desarrollo, ya que esta forma parte de todas las etapas del ser humano, pero el hecho de que esté ahí no significa que deba manifestarse de la misma forma que en la edad adulta", concluye.