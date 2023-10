Invertirán 176 mdp para uniformar a GE

El Gobierno del Estado pagará hasta 176 millones de pesos para comprar uniformes y prendas de protección para los elementos de la Guardia Estatal.

Los documentos a los que tuvo acceso EL MAÑANA establecen que tres empresas presentaron propuestas económicas de entre 175 y 176 millones de pesos por la licitación pública nacional 7062002-007-2023.

La empresa ganadora cumplirá en cuatro entregas con el lote solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de los seis mil 374 paquetes de uniformes, de 12 mil 748 pares de botas militar tácticas, de seis mil 374 chamarras tácticas, fornituras operativas completas y juegos de rodilleras y coderas.

Sin embargo, la Secretaría de Administración, órgano encargado de las licitaciones, análisis de propuestas económicas y técnicas, no ha transparentado el fallo entre las empresas Gimosa, S.A. de C.V., GP González Promocionales y Tools & Services de Mexico, S.A. de C.V.

La empresa Gimosa, S.A. de C.V. presentó una propuesta de 174 millones 797 mil pesos, con un programa de entrega del 15% de los bienes a los 30 días del fallo, otro 25% a los 45 días; otro 30% a los 60 días y el 30 restante a los 90 días.

GP González Promocionales participó con 175 millones 396 mil pesos, con un esquema de tres entregas dividido en cuatro entregas del 25% del lote, en 30, 45, 60 y 90 días después del fallo. Mientras que Tools & Services de Mexico, S.A. de C.V. propuso un monto de 176 millones 106 mil pesos en seis entregas, en cinco entregas del 12% de los uniformes y prendas y una sexta del 40%.

El recurso con el que se pagarán los uniformes será de origen estatal y se cubrirá en una sola exhibición, posterior a la entrega de los bienes y previa entrega de las facturas, de acuerdo con la solvencia económica del Presupuesto de Egresos del 2023.

El paquete de uniformes consta de dos camisolas tácticas, dos pantalones tácticos, dos gorros tácticos, dos cinturones, tres playeras, tres pares de calcetones, y un impermeable.

Deberán entregarse en color negro con las características que ha planteado la Secretaría de Seguridad Pública en los anexos, y contar con los logos de la corporación policial; en caso de presentarse imperfectos en el material, se devolverán y tendrán que reponerse las unidades.

En el caso de las botas se pide que sean 100% piel y lona de nylon de alta resistencia, así como planta reforzada con espinazo de acero, y suela de poliuretano con antiderrapante y antifango para mayor agarre, durabilidad y comfort.

"No serán recibidos los bienes que se encuentren en mal estado por causas imputables al proveedor, durante su fabricación traslado o previo resguardo, o no se cumplan con las características o condiciones técnicas establecidas, por lo que el proveedor será responsable de que en caso de que exista alguna discrepancia entre lo solicitado el área requirente tomaran las acciones necesarias para prever que no se afecten las fechas de entrega de los bienes".

