Rechazan privatización del Relleno Sanitario

"Se están malinterpretando muchas cosas y no es así, no es privatización, se paga renta de maquinaria... pero es casi lo mismo* Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, secretario de Servicios Públicos municipales

Esto lo aseguró el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, "necesitamos ayuda para que nos podamos certificar porque andamos muy mal, tenemos muchos problemas con SEDUMA y traemos muchos problemas en darle un poquito a la certificación, y al estar certificados podemos – en un año – estar en condiciones de bajar recursos y que ya no nos cueste el Relleno Sanitario, porque hay mucho dinero en la Federación que no podemos bajar por lo mismo de que no estamos certificados".

CONTINÚA GESTIÓN

Enfatizó que el Ayuntamiento continuará con la gestión del Relleno Sanitario así como del servicio de recolección de basura, recordó que se recibió un ´tiradero a cielo abierto´ de la anterior administración municipal, no obstante que en los primeros meses de la gestión actual se logró habilitar una celda como Relleno piramidal, sin embargo, sigue siendo ´a cielo abierto´ por lo que se busca depositar los residuos bajo el subsuelo de una manera segura.

"Lo que estamos buscando es hacerlo ahora sí ´Relleno´, para que podamos tener la preparación ahora sí de lo que es un Relleno Sanitario"

"Lo que estamos buscando es hacerlo ahora sí ´Relleno´, para que podamos tener la preparación ahora sí de lo que es un Relleno Sanitario, la intención es buscar con lo mismo que tenemos, no salir de nuestros gastos y tener el apoyo con una empresa que nos permita certificarnos, ese es el objetivo más allá de otra cosa", y reiteró, "no es privatización... no se está privatizando lo que se está buscando es trabajar en conjunto".

Según las baces de la convocatoria de Licitación Pública Nacional será el miércoles 31 de agosto cuando la Coordinación de Licitaciones, Contratos y Compras municipal estará dando su veredicto – según las propuestas inscritas – a un solo licitante, los recursos para la licitación corresponden a ingresos estatales, "se están malinterpretando muchas cosas y no es así, no es privatización, se paga renta de maquinaria... pero es casi lo mismo, no nos vamos a salir del esquema de lo que estamos haciendo ahorita pero dándole forma".