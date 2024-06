Asesinan a coordinador de campaña del PAN en su casa

Cd. Victoria , Tam.

A menos de 24 horas del atentado contra militantes de MC en Jiménez, se registró el asesinato de Gerardo Noriega, integrante de la campaña a la presidencia municipal de Padilla por el Partido Acción Nacional (PAN).

El hecho fue confirmado por el Carlos Alberto Salinas Garza, presidente en funciones del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, quien lamentó el ataque en contra del joven. Los hechos se registraron alrededor de las 5:00 horas de este martes en el domicilio de la víctima, en Padilla.

El joven formaba parte del equipo de campaña del candidato a la alcaldía de PAN por Padilla, José Manuel Silvestre Ruiz. El asesinato se perpetra a cinco días de celebrarse las elecciones del domingo 2 de junio, en medio de un ambiente de tensión, ataques y señalamientos entre actores políticos, candidatos y partidos.

SE HA VENIDO DENUNCIANDO

"Lamentamos mucho; ayer le tocó al equipo de MC, hoy nos toca a alguien muy cercano, al candidato nuestro en Padilla, y esto es lo que hemos venido denunciando en Tamaulipas y eso es lo que contradice este tema de que abrazos y que no pasa nada", dijo.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha informado sobre los hechos, si se tienen sospechosos o está vinculado el delito con asuntos personales o con el tema electoral.

El presidente del PAN en Tamaulipas no acusó a otros partidos políticos o candidatos de perpetrar el ataque, al considerar que sería irresponsable hacer tales declaraciones cuando no se tiene la certeza del móvil del delito: "Por lo mismo que hablo de hacer acusaciones responsables o de no hacer acusaciones irresponsables, en este momento no te puedo yo decir de algún culpable".

DEMANDAN SEGURIDAD

Pero exigió a las autoridades estatales y federales encargadas de generar las condiciones de paz y seguridad, a pocos días de celebrarse las elecciones, a hacerse cargo de los hechos de violencia que se han registrado en Tamaulipas desde hace meses.

"El partido exige a las autoridades que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, como lo hicimos con el caso de Noé (Ramos Ferretiz), pero nosotros no vamos a caer en ese juego de estar atribuyéndole a algún candidato, a algún partido ni mucho menos. Queremos que se esclarezcan estos hechos que ensucian el proceso político del campo".

Lamentó que para el cierre de las campañas se hable de ataques armados y asesinatos, cuando lo ideal sería que se hable de las propuestas de cada uno de los candidatos a alcaldes, diputados federales, senadores y diputados locales.