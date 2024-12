Mantiene EU bloqueo al ganado tamaulipeco

Por: Christian Rivera

Noviembre 28, 2024 -

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El bloqueo de la frontera de Estados Unidos y Tamaulipas para la exportación de ganado en pie por la alerta del gusano barrenador, se mantendrá por lo menos tres semanas, informó el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuautémoc Amaya García.

De tal suerte que estaría afectando la exportación de 4 mil 83 cabezas de ganado de productores de Tamaulipas hacia el mercado estadounidense, de acuerdo con la cifra de exportación anual.

La medida, tomada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), fue catalogada por el funcionario estatal como "radical", que a pesar de detectar el caso de un ejemplar con larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax en Chiapas, no es ganado nacional, sino importado.

"No hay una situación desbordada del tema del gusano barrenador. Fue un solo caso, que es no mexicano, y que fue parado en los filtros que tiene el Gobierno federal en Senasica en Chiapas; detienen ese embarque y es todo lo que sucedió. En ningún otro estado", dijo. Es decir, no hay presencia del gusano barrenador en México, al tener 30 años controlada.

Las alarmas por este gusano se basan en que su erradicación y control cuesta millones de pesos, y que una vez que infesta al ganado empieza a devorar vivos a los animales. La mosca deposita sus larvas en las heridas abiertas de los animales, donde implosionan en cuestión de horas para alimentarse de la carne viva, causando dolor y graves infecciones en el ganado.

Esta medida ha afectado a Tamaulipas en la exportación del ganado que se realiza en pie hacia EU, pero no en sus productos como la carne, la leche, quesos, y sus derivados.

"Definitivamente la medida, pues fue muy radical, considero yo, porque epidemiológicamente no tenemos alguna situación todavía que ponga en riesgo, sin embargo, hay que tomar esas medidas, el socio comercial, bueno, pues así lo pidió, y obviamente, pues se detiene el tema de la exportación de ganado bovino en pie, no en carne, no cárnicos, no productos ni subproductos que se exportan, eso no, lo que está detenido es el ganado de exportación en pie hacia los Estados Unidos".

Concluyó que las negociaciones entre el Gobierno Federal y el Gobierno de EU continúan, por lo que se estima que se levantará el bloqueo entre 15 a 21 días de haber iniciado la suspensión del traslado de ganado.