Frenan bodas gay PAN y PRI; polemizan diputados

El acuerdo se tomó ayer con ocho votos en contra, cinco a favor y cinco abstenciones durante la reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Estudios Legislativos.

Lidia Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que la decisión de mayoría se toma porque la sociedad se pronuncia porque la figura del matrimonio tradicional permanezca en sus términos.

La diputada del PAN dijo que la figura del matrimonio igualitario conlleva intereses políticos y manipulación, razón por la cual pidió rechazar la medida, al considerar que sólo le interesa a una minoría reducida.

Por el partido Morena el diputado Isidro Vargas indicó que es necesario convocar a un parlamento abierto para escuchar la opinión de diversos sectores de la sociedad y aunque fue propuesta durante la reunión de comisiones unidas, los legisladores decidieron rechazar la propuesta con 16 votos y tres a favor.

Por la diputada Nancy Ruiz Martínez, quien fue quien presentó la iniciativa para reformar al Código Civil, lamentó que se haya tomado esta decisión cuando no es un grupo de minoría la que está pidiendo tener este acceso legal en las oficinas del Registro Civil.

Fue el pasado 23 de febrero, cuando decenas de personas integrantes de la comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transexual (LGBT) acudieron el pleno del Congreso del Estado para apoyar la iniciativa para que las personas del mismo sexo pudieron contraer matrimonio en Tamaulipas.

"No hay justificación racional para no reconocer los derechos de la comunidad LGBTI y más cuando existen relaciones estables de parejas. Los ciudadanos homosexuales no son ciudadanos de segunda clase", advirtió la diputada Nancy Ruiz Martínez dentro de la iniciativa, después de hacer una exposición sobre la tesis que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando García Aguiar, insistió en que si bien el PAN será respetuoso de esas decisiones", pero la figura de matrimonio como se conoce, es la concepción que se genera en la matriz del matrimonio y la palabra simplemente ya choca con los principios de nuestro partido y es la opinión muy personal".

Sobre los criterios que ha emitido la Corte y las recomendaciones para que los Estados legislen al respecto, el coordinador de la fracción del PAN dijo que esto no es una situación de carreras y sí, de análisis.

ANTE EL PLENO DEL CONGRESO

*Luego de ser rechazada en comisiones, la iniciativa se llevará ante el pleno del Congreso de Tamaulipas donde se realizará la última votación en este tema, es donde se decidirá si queda formalmente desechada o se vuelve abrir el debate.

* Después de rechazar en comisiones el matrimonio igualitario, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando García Aguiar, recordó que la última palabra para negar este derecho lo tendrá el pleno y confió en que esta situación no influya en un voto de castigo.

- "La ciudadanía tamaulipeca tiene la opción de definir su sufragio".

- El diputado del PAN, dijo que a pesar de estar en una sociedad vanguardista, existen muchas personas que buscan contraer matrimonio con personas del mismo sexo "y en lo personal conocemos a muchos, sin embargo no todos desean contraer matrimonio y eso también se debe tomar en cuenta".