No a ´superfiscalía´

El Grupo Parlamentario de Morena expuso su rechazo a una serie de reformas que serían presentadas por diputados del PAN ante el Pleno este jueves, con las cuales se le pretende restar facultades al próximo gobernador de Tamaulipas mediante la creación de una "Súperfiscalía" a cargo del fiscal Irving Barrios Mojica, acusaron.

"Quieren entorpecer el actuar del próximo gobierno encabezado por el doctor Américo Villarreal y para lograrlo han planeado impulsar reformas que ni ellos mismos hubieran aceptado, quebrantando la voluntad de más de 730 mil tamaulipecos", dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

"Quieren que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública formen parte de la estructura de la Fiscalía General de Justicia del Estado", acusó previo a la última sesión del período ordinario.

Además se aprobaría un consejero para el Poder Judicial del Estado, las176 cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 del Gobierno del Estado, municipios y órganos públicos descentralizados municipales, y proteger el Padrón de Proveedores estatales, dejándolo al aval de la nueva "Súperfiscalia".

"Seguirán presionando a funcionarios y particulares creando carpetas, inventando denuncias y empapelando a cualquier ciudadano que se atreva a señalarnos; ya iniciaron con la privatización de las comisiones municipales de Agua Potable y Alcantarillado, como lo fue de la zona conurbada del sur de Tamaulipas", agregó.

Finalmente apuntó que se buscará la manera de dar marcha atrás a esta y otras iniciativas que fueron aprobadas desde el cambio en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, e integración de nuevas comisiones, a inicios del mes de marzo pasado.

"Su cariño es por el dinero y por el poder, quieren callarnos, quieren silenciarnos, pero no vamos a ceder a sus chantajes, lo de ayer – miércoles – fue una prueba más, no podemos permitir vivir así, ya no más, ayer intimidaron a muchos, mañana querrán intimidarnos a todos, eso ya no se los vamos a permitir", advirtió.