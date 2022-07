Ocupa tercer lugar en violencia familiar

"No tenemos por qué sufrir agresiones, un empujón; no está bien, de hecho estamos trabajando con el violentómetro, que va calculando desde un golpe – la agresividad- hasta cuando ya está en peligro la mujer". Mercedes Lorena Zapata Medina, secretaria de Bienestar Social municipal

Durante la primera mitad del año se han acumulado tres mil 865 carpetas de investigación por Violencia Familiar en el Estado, de las cuales, la Fiscalía de Distrito para Victoria – la cual reúne 16 municipios de la zona centro – representa el 16.87 por ciento del total colocándola en el tercer lugar de seis Fiscalías en toda la entidad.

"Tenemos – en la secretaria de Bienestar Social municipal – el programa permanente de Apoyo a la Mujer en donde tenemos pláticas, vamos a las colonias, hacemos pláticas de concientización", señaló la titular del área Mercedes Lorena Zapata Medina, "problemas que llegaran a tener estas mujeres también de violencia se canalizan al DIF, y si hay que mandarlas a algún otro lugar o instancia se envían".

La Fiscalía General de Justicia del Estado detalla que Reynosa encabeza la estadística entre enero y julio de este año con mil 199 carpetas de investigación, le sigue Tampico con 913, Victoria con 652, Matamoros con 629, Nuevo Laredo con 295 y Mante con 177; en el último mes esta localidad presentó una ligera disminución al pasar de 123 carpetas en mayo a 120 en junio.

"Afortunadamente ya no tenemos tanto problema, la verdad han sido pocos los casos... Los tratamos aquí, platicamos con ellas, tenemos psicólogas, y si tenemos que canalizar al DIF ya sea municipal o estatal lo hacemos", la funcionaria municipal hizo un llamado a todas las mujeres que sean víctimas de violencia para que busquen apoyo en las diferentes instituciones y dependencias gubernamentales, "no están solas, tenemos que decirlo, comunicarlo para podernos apoyar".

En el caso de Abandono de Obligaciones Alimenticias, Victoria ocupa el primer lugar según las estadísticas de la FGJE con 227 casos de 781 carpetas presentadas en toda la entidad en la primera mitad del 2022, equivalente esto a un 29.07 por ciento del total estatal, "no tenemos por qué sufrir agresiones, un empujón, no está bien de hecho estamos trabajando con el Violentómetro que va calculando desde un golpe – la agresividad- hasta cuando ya está en peligro la mujer, no debemos de permitir ni un solo golpe, ni una agresión ni verbal ni físicamente", recalcó Zapata Medina.