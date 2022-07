´Exportan´ trabajadores del sector construcción

Muchos constructores se llevaron gente, algunos andan en Querétaro, otros andan en el sur, y ahorita también a Nuevo León se fue mucha gente que nos pidió permiso para irse y pues se van... allá andan trabajando* Lorenzo Balderas Castillo, Dirigente de la CROC

"Se ha batallado durante varios años ya, ahorita andamos un poco mal inclusive, ya no tenemos mucha gente porque mucha se ha ido, se ha ido a trabajar a Nuevo León, pero nosotros teníamos más de 300 gentes y ahorita no tenemos más de 60 o 70 gentes, andan trabajando pero trabajan en pura obra particular porque no hay obra gubernamental", dijo el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Pérdida de trabajadores

Es decir, en seis años de la actual administración se ha perdido el 90 por cien de los trabajadores de la construcción agremiados en la CROC, "el Estado desde que entró Cabeza de Vaca siempre fue el problema ese, que no les quiso dar trabajo a los constructores de Victoria, ahorita a ver si en el cambio que entre Américo a ver si emparejan un poquito la situación", apuntó que se buscará u acercamiento con el gobernador electo en los próximos meses.

Asimismo, el sector de trabajadores del transporte se vio mermado por las políticas de la administración cabecista, desapareciendo por completo los trabajadores del volante de la estructura organizativa de la Confederación de sindicatos.

"Muchos constructores se llevaron gente, algunos andan en Querétaro, otros andan en el sur, y ahorita también a Nuevo León se fue mucha gente que nos pidió permiso para irse y pues se van... allá andan trabajando", recordó que los pocos albañiles croquistas de la localidad se encuentran trabajando en la construcción de viviendas particulares, "todavía hay algo de construcción para la venta de casas – se están haciendo casas –, pero sí las dan más caras, ha subido el incremento a la varilla, el cemento, en todo".