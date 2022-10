Espera la delegación de Bienestar veda electoral

Cd. Victoria, Tam.

La Delegación de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas se halla a la espera de indicaciones para la suspensión de la difusión de acciones de Gobierno derivadas del proceso electoral extraordinario que habrá de celebrarse en los próximos meses, esto luego de la muerte del senador tamaulipeco Faustino López Vargas el pasado ocho de octubre.

"En la elección anterior recibimos la indicación de cerrar la Delegación, ´sellar´ la Delegación, recogemos los vehículos para que no haya vehículos de nosotros participando y no podemos hacer eventos públicos, - pero – los programas sociales no se pueden detener, no se puede hacer una difusión como tal", dijo el delegado de Programas Federales, Luis Lauro Reyes Rodríguez, "los adultos mayores necesitan recibir ese dinero ¿qué es lo que hacemos? Vamos y lo entregamos – no damos ningún tipo de mensaje – y la gente recibe su dinero".

Cabe recordar que actualmente se cuenta con un padrón aproximado de 303 mil 444 beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores y 165 mil 276 becarios del ´Benito Juárez´, lo cual equivale a una erogación de 722 millones 961 mil 540 pesos mensuales por estos dos programas; durante el pasado proceso electoral se decidió adelantar los pagos de estos beneficios antes del inicio de la veda electoral del mes de abril hasta una vez celebrados los comicios del cinco de junio.

"Como es algo extraordinario estamos esperando que nos hagan llegar mediante el oficio la fecha para que nosotros – suspendamos la difusión –", es decir, los apoyos continuarán entregándose conforme al calendario establecido pero sin que se haga difusión de estos programas en el lapso que resulte necesario para la elección extraordinaria, "no se necesita utilizar los programas sociales cuando se está trabajando bien", aclaró.

Será el Senado de la República quien declare vacante la primera senaduría del Estado de Tamaulipas tras el fallecimiento del doctor Faustino López, posteriormente corresponderá al Consejo General del INE declarar el inicio del proceso extraordinario en un lapso de noventa días por lo que la elección deberá de realizarse en los primeros meses del próximo año.