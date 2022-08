Impugnación no frenará entrega-recepción: CDV

"Los procesos en sí de impugnaciones y situaciones legales van por un lado, la entrega-recepción inicia el primero de septiembre como está estipulado y esto no frena las otras situaciones que se están llevando a cabo especialmente las que tienen que ver con impugnaciones", insistió el mandatario al acudir a una escuela de Ciudad Victoria para dar inicio al ciclo escolar 2022-2023.

Con esto, dejó firme que el proceso de entrega-recepción llevará su curso a partir de este jueves 1 de septiembre, tras los presuntos señalamientos que el Estado se resistiría a entregar la información de los recursos humanos, financieros y materiales al comité de enlace que resultó electo en las pasadas elecciones.

Por su parte, el gobernador electo Américo Villarreal Anaya informó, en rueda de prensa otorgada en la capital del estado, que analizará las leyes vigentes para determinar si la celebración de un juicio político-electoral en curso por su victoria del pasado cinco de junio podría frenar el inicio de la transición en Tamaulipas.

"No sé en el sentido de que exista una vinculación en no dar inicio a un proceso formal de entrega-recepción que está en norma y ley que debe de partir a partir del primero de septiembre y que si existe esto en una vinculación, porque un acto político-electoral está en una situación de impugnación y si esto puede en su momento evitar que se inicie este proceso de entrega-recepción, me lo llevo de tarea".