Desviaron despensas

"Lo más grave es en el caso de las despensas; hay muchas inconsistencias que nosotros detectamos en la revisión. Ahí ya tienen que entrar peritos porque, a simple vista, se veía que muchas firmas no coincidían con el INE, muchos recibos de despensa no venían firmados, etcétera", dijo.

No se tiene el dato preciso de cuántas despensas se dispersaban al año ni quiénes eran los beneficiarios, pero no fue sustentada por medio de una planeación, de acuerdo con el padrón de personas beneficiadas.

"No tenemos un número exacto, porque nunca hubo una planeación anual, estaba muy variable. En enero podían entregar 200 mil y en otro mes 300 mil; no había una planeación anual, no encontramos esa situación".

En el proceso de revisión se analizaron más de 1 millón de documentos que se recibieron en el proceso de entrega-recepción, que contenía la información de entrega de apoyos sociales, padrón de vehículos, así como información de mobiliario y equipo.

De tal forma, que las inconsistencias fueron entregadas a la Contraloría gubernamental para que inicie el proceso de revisión y, de ser necesario, se mande a llamar a los posibles responsables, o sea, turnarla a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) y se abran las carpetas de investigación correspondientes.

La Sebien inició con el proceso de crear su propio padrón de beneficiarios desde cero y llevar una administración de las despensas y apoyos entregados.

Para este año, la Secretaría cuenta con un presupuesto de 861 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado y 195 millones a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), con una bolsa de $1,056 millones de pesos.

Verónica Adriana Aguirre de los Santos, secretaria de Bienestar en Tamaulipas.

27 Denuncias las que promovió la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas ante la Contraloría Gubernamental

