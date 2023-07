Disminuye población migrante en Matamoros

Cd. Victoria, Tam.

En las últimas dos semanas se presentó una disminución del 13 por ciento en la población migrante en proceso de internarse legalmente a los Estados Unidos, a lo largo de la frontera tamaulipeca, siendo Reynosa la que encabeza con once mil 186 personas provenientes de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

"Ha ido disminuyendo la población migrante en Matamoros entre los que están entrando a Estados Unidos y los que se están desviando a Nuevo Laredo, y los que se están moviendo a Reynosa", dijo el director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado, "tenemos la información de que al día entran a EEUU 300 por Reynosa, y 200 por Matamoros, a veces más, tiene que ver la capacidad de esta instancia estadunidense (CBP), a veces son hasta 700 personas al día".





El funcionario detalló que hace dos semanas se contabilizaba más de veinte mil migrantes sólo en los cruces fronterizos de Reynosa y Matamoros, actualmente se cuenta con once mil 186 en Reynosa, Matamoros con cuatro mil 573, y Nuevo Laredo con mil 558 (17 mil 317 en total) aunque este puerto fronterizo no se halla habilitado por la plataforma CBP ONE para recibir a migrantes como parte de ese programa estadunidense.