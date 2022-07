Exhiben en redes bajo salario

Empleados de la planta maquiladora KEMET de Victoria se declararon bajo protesta debido a que no han podido acordar un incremento salarial con la empresa por lo cual, amenazaron con irse a paro laboral en los próximos días; asimismo, fuentes sindicales revelaron que en el mes de agosto podría hacerse efectivo un recorte de 490 trabajadores.

"Ya se están moviendo, puede ser – un paro de labores – pero todavía no lo tenemos decidido, no hemos llegado a un acuerdo y ahora la empresa se ve en la necesidad de recortar 490 personas y dice que no les va a dar el retroactivo, y aparte no hemos llegado a ningún acuerdo con lo del aumento", señaló la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras, María Dolores Zúñiga Vázquez, "como que no tiene ganas la empresa de cerrar".

Actualmente la planta maquiladora cuenta con una plantilla de mil 300 trabajadores por lo que este despido de 490 empleados equivale a un 37.69 por cien de su personal, es decir, rebasa a una tercera parte de los puestos laborales con los que cuenta actualmente; los trabajadores actuales solicitan un incremento salarial del diez por ciento.

"La planta está trabajando en la manufactura de polímetos, todavía no están al cien, a lo mejor bajó un poquito la demanda, no nos han dicho si es para presionar por el aumento, pero apenas vamos a hacer reuniones con los compañeros, empezamos mañana las reuniones, pero sí podría haber paro", y agregó que "los despidos ya los tiene programados la empresa, según ellos – oficialmente no lo dijeron – que sería para agosto".

Estos 490 empleos perdidos en el sector maquilador se suman a los 675 de la empresa APTIV que fueron desocupados apenas el pasado mes de junio en esta localidad, esto originado por una baja demanda en la elaboración de componentes automotrices, en noviembre de 2020 se dio el mayor despido de trabajadores maquiladores en la localidad con la salida de alrededor de dos mil empleados por el cierre de la planta 1 de APTIV Victoria.