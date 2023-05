Emiten sentencia contra hospital por derechos humanos

"El día lunes 11 de julio del presente año por la noche ingresé al Hospital General de esta ciudad, ya que se me rompió la fuente, pues tenía 35 semanas de embarazo y todo mi embarazo me atendieron en dicho lugar; yo fui y entré a urgencias, donde me hicieron un eco y me dijeron que no oían el latido del bebé, que probablemente ya no tuviera vida", reveló la afectada el 15 de julio pasado en la queja presentada ante la Comisión estatal de Derechos Humanos.

Fue al día siguiente cuando la bebé, efectivamente, nació sin vida, pesando 2.7 kilos y 42 centímetros de longitud; sin embargo, entre el miércoles y jueves de esa semana el cadáver fue extraviado dentro de las instalaciones del "Norberto Treviño Zapata", donde el exdirector del nosocomio dijo que el cuerpo fue cremado por accidente, por lo que los familiares de la mujer acudieron ante la Agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por Responsabilidad Médica y Mala Praxis.

La recomendación considera inscribir a las afectadas en el Registro Estatal de Víctimas, buscando la reparación del daño, notificar al Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud sobre esta recomendación para ser tomada en cuenta dentro del proceso indicado, integrar este documento a la carpeta correspondiente de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Contra las Mujeres en Razón de Género.

Así como realizar un diagnóstico en las áreas de oportunidad del Hospital General para establecer sus necesidades y, en su caso, destinar los recursos necesarios para su solución, generar un marco procedimental para el tránsito, depósito, resguardo y entrega de cadáveres, óbitos, piezas y órganos anatómicos, la capacitación del personal sanitario en derechos humanos y la designación de un funcionario que dará seguimiento a esta recomendación.