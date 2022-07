Va sindicato por amparo

"En nuestro convenio no viene ningún bono; no sé en calidad de qué lo haya puesto el alcalde... no sé yo por qué lo anunció" Laura Guadalupe Infante Quintanilla secretaria general

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento acudirá ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los municipios de Tamaulipas para ampararse contra la reducción de 63 días del aguinaldo establecido en el convenio colectivo, el cual aún se halla en revisión ante esa misma autoridad laboral.

"Se presentó un amparo – por la reducción del aguinaldo – el juez, lo que está diciendo, es que sí reconoce la ilegalidad, pero que no es la vía por la cual ellos van a juzgar. Ellos ahí me señalan que tengo que hacerlo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje", señaló la dirigente sindical, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, "El Tribunal Federal no está diciendo que no sea algo ilegal, simplemente que lo tenemos que hacer ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje".

Fue el pasado 19 de julio cuando el Poder Judicial de la Federación desechó la solicitud de amparo en contra del acuerdo de cabildo tomado el jueves siete del presente mes en donde los días salario mínimo para la cotización de las dos partes del aguinaldo quedarán en 30 días; la primera parte será cubierta el mes de julio y la segunda en diciembre, lo cual afectará a mil 400 trabajadores y pensionados municipales.

Con esta medida se pretenden ahorros en nómina de 40 millones de pesos, los cuales se reducen a 30 millones luego de que el Ayuntamiento anunció un bono de productividad para 548 trabajadores que perciban menos de doce mil pesos mensuales, equivalente a los 63 días de salario perdidos en el pago del aguinaldo, "en nuestro convenio no viene ningún bono, no sé en calidad de qué lo haya puesto el alcalde... no sé yo porqué lo anunció", Infante Quintanilla insistió en el cumplimiento del pago del aguinaldo como lo establece el convenio colectivo – de 93 días –, 46 en julio y 47 en diciembre.

Tras el rechazo del Tribunal federal al amparo del Sindicato, habrá este de replantear el recurso ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en donde espera una respuesta favorable con la cual el Ayuntamiento estará reintegrando los días restados a los 15 días pagados hasta el pasado 15 de julio.