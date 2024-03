Impera la informalidad: Señalan mínima reducción de la pobreza laboral

Cd. Victoria, Tam.- La informalidad y la pobreza laboral en Tamaulipas está arraigada. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 4 de cada 10 tamaulipecos trabajan en la informalidad.

La informalidad laboral es definida como la relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.

Es decir, no generan antigüedad; si enferman, no tienen protección; carecen de un esquema para adquirir una vivienda de interés social; y no cuentan con prestaciones como aguinaldo, utilidades, primas vacacionales, entre otras.





OCUPA ENTIDAD OCTAVO LUGAR

Al cierre del 2023, el Inegi señala que Tamaulipas se ubica como la octava entidad federativa con menos informalidad, sin embargo, se ubica en semáforo amarillo en cuanto a informalidad laboral. Esto dentro de un panorama nacional donde más de la mitad de los estados tiene más del 50% de informalidad; y de estos, 12 oscilan entre el 60% y el 80%.

La Población Económicamente Activa en Tamaulipas es de 1 millón 675 mil 906 personas de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del segundo semestre del 2022.

Esto se traduce que 718 mil 963 tamaulipecos no cuentan con una relación laboral formal que los proteja como empleados y les garantice sus prestaciones de ley. Es decir, están desprotegidos ante cualquier eventualidad de salud, bienestar, y seguridad social.





POCO SE HA LOGRADO

Y aunque se ha alcanzado la cifra más baja desde el 2020, poco se ha logrado disminuir en el estado. La organización "México, Cómo Vamos", establece que lo más que se ha llegado la informalidad en Tamaulipas es el 39.2%, de acuerdo con una medición que inició en el 2005.

Este fenómeno afecta principalmente a las mujeres de Tamaulipas, al registrar una informalidad del 44.2%, comparado al 37.7% que se observa entre los hombres.

En pobreza laboral, entre el 2022 y el 2023 Tamaulipas registró una disminución del 32.8% al 28.4%. Lo que se traduce a que tres de cada 10 tamaulipecos ganan menos de lo que deberían gastar en los productos de la canasta básica.





¿Qué es la informalidad?

* Es definida como la relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.





Semáforo amarillo

* Tamaulipas se ubica se ubica en semáforo amarillo en cuanto a informalidad laboral

*Este fenómeno afecta principalmente a las mujeres al registrar ellas un 44.2 por ciento

* 718 mil 963 tamaulipecos no cuentan con una relación laboral formal que los proteja

*3 de cada 10 tamaulipecos ganan menos de lo que deberían gastar en canasta básica