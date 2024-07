Detecta ASF inconsistencias en Tamaulipas: Revelan supuestas irregularidades en ITEA y Conalep

Cd. Victoria, Tam.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias en el manejo del dinero para Educación enviado a Tamaulipas durante el ejercicio fiscal 2023, que asciende a 14 millones 871 mil 900 pesos.

La auditoría 1965 encontró inconsistencias en contratos, pagos de nóminas a maestros -sin presunto perfil adecuado-, así como la entrega de estímulos inexistentes en la normativa en el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) y en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas (Conalep).

La ASF determinó posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por mal manejo del recurso del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta) que estuvo a disposición de ambas instituciones, derivado de cinco observaciones aplicadas a la auditoría de cumplimiento 2023-A-28000-19-1965-2024.

Se revisaron las nóminas de ambos institutos, detectando supuestas inconsistencias por 10 millones 074 mil 478 pesos por pagos realizados a empleados, de los cuales, 21 son del Conalep y 21 del ITEA, que al parecer no contaban con el nivel académico para desarrollar las funciones para los que fueron contratados.





NO ES NUEVO

Este tipo de inconsistencias no es nuevo, revela la ASF, ya que al realizar la revisión de los perfiles requeridos en otros ejercicios fiscales muchos no cumplen con el nivel o no proporcionan evidencia documental que permita verificar si acreditan el nivel académico requerido para el puesto "Por lo que existe una reincidencia en lo observado".

El órgano fiscalizador detectó que se realizaron pagos, según injustificados, por 2 millones 397 mil 612 pesos a 384 trabajadores, cuya categoría no estaba autorizada para recibir pagos por concepto de compensación "Bienestar". El Conalep y el ITEA no lograron justificar los pagos a la ASF.

Otra de las observaciones asciende a los 540 mil 223 pesos por concepto de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2023, los cuales no fueron pagados al 31 de marzo de 2024, sin presentar los documentos que acrediten en dónde está ese dinero.

Al revisar los expedientes y anexos del contrato DA/013/2023 correspondiente a la adquisición de equipo de cómputo, la Auditoría Federal encontró que hacían falta 474 piezas que no lograron solventarse por ambos institutos, causando un probable daño por 461 mil 266 pesos.

La misma irregularidad se encontró en los contratos CT/DG/015/2023 por material de limpieza, CT/DG/017/2023 por suministro y aplicación de pintura por un millón 398 mil 306 pesos, porque el Conalep no hizo efectivo el cobro de las penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes y servicios.

El documento concluye que "La entidad federativa infringió la normativa, principalmente en materia de Servicios Personales y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública federal por un importe de 14 millones 871 mil 900 de pesos, que representa el 5.0% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes".

Fernando Arizpe Pedraza es el actual director del Conalep Tamaulipas, mientras que Gloria Guadalupe González González es la directora general del ITEA.