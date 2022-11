Niegan riesgo de contagios por gripe aviar

"Nosotros tenemos una coordinación amplia con ellos a través de Senasica para cuando hay alguna alerta de algún producto que haya escapado de su control y se haya contado con la presencia de un patógeno, nosotros tenemos que hacer la rastreabilidad para saber en dónde está ese producto" Raúl Terrazas Barraza, director de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios de COEPRIS

"Estamos muy pendientes del desarrollo de algunos padecimientos en explotaciones pecuarias simplemente como información, Tamaulipas no es productor de pollo ni de huevo, Tamaulipas es consumidor y si bien es cierto que los brotes de Gripe Aviar están muy localizados, ese seguimiento lo tiene que dar la Secretaría de Agricultura", anunció el director de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios de COEPRIS, Raúl Terrazas Barraza.

Fue el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria – Senasica – del Gobierno Federal quien hizo el anuncio de un brote de la Influenza Aviar H5N1 en una granja en el vecino estado neoleonés, hallazgos similares han sido realizados tanto en aves silvestres migratorias como en aves de granja a lo largo del año en estados como Baja California y Chiapas, por lo que se mantiene la alerta de manera general en todo el país.

Sin embargo, el consumo de productos cárnicos o de huevo no representa un riesgo inmediato para la población humana, aclaró, "la Gripe Aviar es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al hombre, sin embargo no tenemos casos... En el caso de la Gripe Aviar, o de contagio, no tenemos ningún dato que nos haga sospechar que tenemos contagios de Gripe Aviar hacia la población; no tenemos ningún riesgo de que haya contagios de Gripe Aviar", insistió.

Terrazas Barraza recalcó que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios – Cofepris – quien verifica la calidad de estos productos directamente en los puntos de venta en acciones en las que participa la Coepris estatal, y es la Dirección General de Inocuidad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura quien verifica su ingreso al país, "nosotros tenemos una coordinación amplia con ellos a través de Senasica para cuando hay alguna alerta de algún producto que haya escapado de su control y se haya contado con la presencia de un patógeno, nosotros tenemos que hacer la rastreabilidad para saber en dónde está ese producto".