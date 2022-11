Preparan denuncia contra ex alcaldes de Ciudad Victoria

"Tenemos que estar de acuerdo que se solvente de acuerdo a lo que marcan las leyes y los reglamentos, si se justificó el gasto, si está comprobado el gasto porque una cosa es que se justifique y otra que se haga" Sergio Estrada Cobos, contralor municipal

En los próximos días se estará enviando a la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia por la vía penal en contra del ex alcalde Xicoténcatl González Uresti luego de que, la semana pasada, incumplió con su tercer citatorio para esclarecer ante la Contraloría municipal de Victoria el destino de más de 120 millones de pesos.

"El doctor Xicoténcatl no vino, no se presentó a su tercer citatorio, pero estamos citando a los ex funcionarios tanto de la licenciada Pilar como del doctor Xicoténcatl, ellos van en el tercer citatorio otros están en el segundo...", indicó el contralor municipal Sergio Estrada Cobos, "pero en el caso del doctor Xicoténcatl estamos integrando un expediente en conjunto con el área Jurídica para turnarlo a la autoridad correspondiente, creo yo que va a ser con la Fiscalía donde allá determinarán lo procedente".

Mientras que en el caso de la exalcaldesa María del Pilar Gómez Leal está recibirá su tercer citatorio este lunes para comparecer ante el órgano interno de control municipal por observaciones de 20 millones, ambos casos de la administración 2018 a 2021 al frente del Ayuntamiento capitalino, en cuanto a la exdiputada local esta sigue sin ser localizada toda vez que ya no radica en el domicilio oficial registrado ante el Ayuntamiento.

"En su declaración de situación patrimonial dejó otra dirección a la que vamos a acudir pero es el tercer citatorio, el segundo para el Área Jurídica, y ellos nos marcan la ruta pero hoy enviamos y si el otro lo mandamos el lunes – el tercero – no pasa nada"; dijo que al igual que como con los exalcaldes también están siendo investigados extesoreros y ex directores de Finanzas y Administración de la pasada administración municipal.

Las cuentas públicas de los años 2018 a 2020 fueron aprobados por la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local, no obstante, el Ayuntamiento de Victoria llevó a cabo una auditoría externa la cual arrojó dichas observaciones el pasado mes de abril, "tenemos que estar de acuerdo que se solvente de acuerdo a lo que marcan las leyes y los reglamentos, si se justificó el gasto, si está comprobado el gasto porque una cosa es que se justifique y otra que se haga; no por hacerlo quiere decir que se justifica y en este caso debe estar justificado y comprobado, y en este caso en su mayoría adolece de estos dos principios".