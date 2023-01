Cabildo de Ocampo denuncia al alcalde

Esa agresión ya tiene más o menos desde el mes de junio, no tuvimos una sola respuesta y volvimos a poner denuncia y tampoco, él tiene tres denuncias de nuestra parte y no ha procedido ninguna y la del procedió inmediatamente.¨ Adriana Lucio Guerrero, síndico del Municipio de Ocampo

Representantes del Cabildo de Ocampo acudieron ante el gobernador Américo Villarreal Anaya para denunciar al alcalde Melchor Budarth Báez por probables casos de corrupción, así como de amenazas y violencia de género en contra de la síndico Adriana Lucio Guerrero, la cual ya presentó diversas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia.

"El alcalde ya tiene una denuncia de mi parte porque me pusieron cola, me corretearon... una camioneta, y eso él lo sabe, yo ya lo tengo denunciado en la Agencia del Ministerio Público y no ha procedido, la de él la puso 2, 3 meses después y procedió a los 20 días, ya me estaban notificando".

El alcalde Budarth Báez denuncio a la síndico ante la Fiscalía General de Justicia por el delito de Cohecho, procediendo a suspenderla de su cargo, la denuncia la realizó contando como testigos con el tesorero y el secretario del Ayuntamiento, así como secretarias y otros trabajadores del Municipio.

"Esa agresión ya tiene más o menos desde el mes de junio, no tuvimos una sola respuesta y volvimos a poner denuncia y tampoco, él tiene tres denuncias de nuestra parte y no ha procedido ninguna y la del procedió inmediatamente", recalcó la síndico Lucio Guerrero. El pasado mes de octubre los regidores Eriberto Céspedes Camacho, Epifanio Ramírez Guerrero, Rosa Icela Molina Guerrero y Juan José Acuña Galván acudieron al Congreso local.

Fue el diputado José Braña Mojica, secretario de la Comisión de Asuntos Municipales, quien se entrevistó con los denunciantes y a través de un comunicado apuntó que, entre distintas situaciones, es el Congreso local la autoridad que puede suspender de sus funciones a cualquier integrante de un Cabildo por lo que la suspensión de la síndico Adriana Lucio se halla fuera del protocolo.

Por su parte, el gobernador Villarreal Anaya ofreció su respaldo a la síndico y a los otros representantes del Cabildo, "nos acabamos de enterar ayer y les vamos a ayudar; personalmente voy a estar atento de su caso", asimismo giró instrucciones a personal de la Secretaría General de Gobierno para que le dé seguimiento a la denuncia.