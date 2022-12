Ofrecen proteger a edil amenazado

Nosotros les podemos proporcionar personal de seguridad, pero no contamos con unidades blindadas para proporcionarlo”. Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública

El alcalde panista del municipio de El Mante, Edgar Noé Ramos Ferrétiz, hizo una denuncia pública de haber sido objeto de amenazas al menos en dos ocasiones en el último mes y medio, por lo que demandó al Gobierno del Estado protección personal así como un reforzamiento de los cuerpos de Seguridad en el municipio cañero.

“Lo está investigando la Fiscalía General de la República en su delegación en el estado; son asuntos delicados y preferiría que fueran ellos, que son la autoridad, por el debido proceso, y uno no puede intervenir en esos procesos puntualmente”, mencionó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sergio Chávez García.

“No tenemos el estado de fuerza para repartirle a todo mundo, inclusive, hay algunas situaciones de violencia familiar o violencia de género que muchas veces nos demandan una mayor seguridad. No podemos empeñar a la fuerza en una sola persona, porque eso afecta el estado de fuerza y la sociedad pública de los tamaulipecos”, dijo.

COLATERALES

Fue el miércoles cuando el alcalde Ramos Ferrétiz acudió al Congreso local, invitado por el Grupo Parlamentario del PAN, para comparecer por las llamadas falsas de bomba en diferentes edificios públicos en aquella cabecera municipal el primero de diciembre, en donde dos pacientes del Hospital General de Zona número 3 del IMSS perdieron la vida al ser desalojados junto con 99 personas más de esa institución hospitalaria.

“Estamos en el proceso ahorita (de otorgarle la seguridad), no estamos en las condiciones que nos requiere, no tenemos vehículos blindados, el municipio cuenta con presupuesto propio, y personalmente ya les sugerí que rentaran una unidad blindada. Nosotros les podemos proporcionar personal de seguridad, pero no contamos con unidades blindadas para proporcionarlo”, dijo el secretario. Aclaró que en lo que va de la presente administración estatal, 10 alcaldes han solicitado protección personal “De todos lados están solicitando (no solamente de la frontera), de municipios chicos y grandes”, dijo.

Chávez García recordó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional participan en las reuniones de la Mesa de Seguridad de El Mante en donde se están atendiendo las posibles situaciones que perturben la paz social en aquella comunidad.