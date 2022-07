Darán de baja policías viales

{"quote":"El que no acredite su examen ya lo valorará el Centro de Control y Confianza – C3 – si se lo vuelve a aplicar o nos hace algunas recomendaciones; en cuanto a los otros 10 ellos ya no pasaron desde 2020 y no acreditaron permanencias". Guillermo Gerardo Hernández Valdez, director de Seguridad, Tránsito y Vialidad"}

Diez elementos operativos de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad serán dados de baja de la corporación al no lograr acreditar los exámenes de evaluación y confianza desde el 2020, y pese a ello podrían ser turnados a otras áreas del ayuntamiento de Victoria.

El director de Tránsito municipal, Guillermo Gerardo Hernández Valdez, dijo: "El 85 por ciento de elementos están evaluados con exámenes de permanencia y control de confianza vigentes, son 24 elementos ahorita de los cuales 14 van a examen y 10 fueron los que reprobaron su examen en 2020... estos son los que inician proceso de puesta a disposición como lo marca la normatividad de la Oficialía Mayor – Recursos Humanos – sigan el proceso en cuanto a lo que marca la ley de seguridad y en lo laboral para la baja de los compañeros".

Actualmente se cuenta con una fuerza operativa de 80 elementos, entre agentes de Tránsito y de Apoyo Vial, por lo que se buscará la forma de recuperar los 10 elementos perdidos por este proceso administrativo.

"Estoy en pláticas con el licenciado Roberto Huerta para que veamos algunos mecanismos para la reclutación de personal, en cuanto a esos 10", dijo.

Los 14 elementos restantes deben presentar nuevamente examen para confirmar su permanencia dentro de la corporación. "Ellos son elementos de Tránsito vigentes, hablamos de los 14 elementos que van a examen de permanencia, ellos van a un examen, ellos siguen trabajando aquí... acreditan su examen como acreditaron el pasado – 2020 – y lógicamente siguen trabajando, el que no acredite su examen ya lo valorará el Centro de Control y Confianza – C3 – si se lo vuelve a aplicar o nos hace algunas recomendaciones; en cuanto a los otros 10 ellos ya no pasaron desde 2020 y no acreditaron permanencias".

Para no verse afectado el servicio, la corporación realizará los enroques necesarios de personal para continuar prestando seguridad vial en esta localidad; asimismo, Hernández Valdez dijo que se continuará con la evaluación del personal como indica el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Estatal, "para así poder tener un estado de fuerza que sea de calidad para la ciudadanía".