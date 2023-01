Aumentan desde hoy créditos de Infonavit

Cada vez que sube el Salario Mínimo, cada enero, sube también su mensualidad a la que tienen que pagar y la deuda, el valor del crédito" Honorio Cortázar Salazar, delegado del INFONAVIT en Tamaulipas

A partir del primero de enero habrán de incrementarse los créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) hasta en un 5 por ciento, no obstante, del 9 al 31 de diciembre se llevó a cabo un programa para ´congelar´ la deuda pasando de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

"Cada vez que sube el Salario Mínimo, cada enero, sube también su mensualidad a la que tienen que pagar y la deuda, el valor del crédito", recordó el delegado del INFONAVIT en Tamaulipas, Honorio Cortázar Salazar, "al adherirse el acreditado a este programa en primer lugar reciben un sustancial descuento a su crédito para tratar de disminuir el impacto de la inflación de los años anteriores".

Fue el 27 de abril de 2016 cuando se expidieron las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para tasar los créditos dependiendo del incremento anual de los salarios mínimos; para este 2022, los créditos se actualizaron a una tasa del 4.99 por ciento mientras que el incremento salarial fue del 22 por ciento, el próximo año el salario mínimo pasa de 172.87 a 207.44 pesos por lo que se efectuará un incremento similar en las tasas hipotecarias.

El programa Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida (VURC) continuará el próximo año tanto en ventanillas como en la página https://micuenta.infonavit.org.mx/, no obstante, quienes no lograron hacer efectivo el cambio antes del primero de enero sufrirán un aumento en sus montos mensuales durante 2023; de más de 200 mil trabajadores con un crédito hipotecario INFONAVIT en Tamaulipas alrededor de 150 mil son susceptibles a ingresar a dicho programa.

"Sus mensualidades quedan congeladas, ya no van a volver a subir durante toda la vida del crédito, si se tarda cinco años más en pagar su crédito la mensualidad ya no va a subir, ya no va a subir el valor de su vivienda, y ya no va a aumentar la deuda... además le aplicamos a lo que resta del crédito las tasas de interés que ahora tenemos para todos los créditos de INFONAVIT en esta administración que son muy bajas", insistió Cortázar Salazar.

Fue a partir de la segunda quincena de diciembre cuando se incrementó la afluencia de trabajadores para realizar el cambio de su deuda ante ventanillas del INFONAVIT, otros a través de internet, por lo que no se cuenta con una estadística actual de cuántos de los 150 mil lograron realizar el canje, el delegado federal comentó que desde 2018 se lleva a cabo este programa pero no fue sino hasta 2022 cuando se amplió su cobertura al 75 por ciento de los trabajadores con crédito.