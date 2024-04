Crece furor por eclipse; visibilidad de 97% en Tamaulipas

Es importante que estén en las escuelas, en las aulas, hay que estar haciendo actividades con los estudiantes que se puedan vincular, en donde haya condiciones con Internet para ver la trayectoria del eclipse en línea". Marcela Rodríguez Jordán, subsecretaria de Educación Pública en Tamaulipas

Para miles de familias de Tamaulipas, el eclipse total de Sol será un momento de alegría y aprendizaje, esperando el momento para alzar la vista al cielo y presenciar una de las maravillas cosmológicas más importantes de las últimas décadas.

El oscurecimiento por el eclipse será de entre un 78.8% al 97.8% en los 43 municipios de Tamaulipas, teniendo una mayor observación en los de la frontera con Estados Unidos.

Ha despertado curiosidad en gran parte de la sociedad que espera con ansias el próximo lunes, al haber personas que lo observarán por primera vez en su vida, y los más grandes por segunda ocasión después de 33 años, cuando se registró este fenómeno en 1991. Pero también ha despertado dudas: ¿a qué hora empieza?, ¿es dañino para la salud?, ¿con qué se puede ver?, ¿se suspenderán las clases?, ¿afectará a las embarazadas?

El subdirector del Planetario de Ciudad Victoria, Eric Rubén Rodríguez Ruíz, explicó que el eclipse solar es un fenómeno cosmológico que se debe tomar como aprendizaje y eliminar los tabúes que existen alrededor de éste y apreciar las maravillas de las que viene acompañado.

FORMA DE VERLO

"La gran recomendación es que no lo vean a vista desnuda de forma directa, ni usando lentes de sol, tienen que ser lentes avalados por una norma o una ISO" y, lo más recomendable es utilizar lentes para soldadura del número 14, que se pueden adquirir en cualquier ferretería por un costo entre los 20 y los 80 pesos, según la marca y estructura de los mismos.

El eclipse se puede observar sin protección cuando está en su punto total, antes no. Recomendó evitar comprar los lentes en cruceros, ya que no hay garantía que sean confiables y pueda afectar en la vista: "No es recomendable comprar en cruceros; si van a comprarlos que sean de vidrio de soldadura, que estén certificados y que en su interior o en alguna parte del lente tenga la insignia de la norma con terminación 2".

LA TRAYECTORIA

"Recordemos que pocas veces sucede este fenómeno y probablemente sea uno de los eclipses donde tenga más observación del público, dado que pasará de manera longitudinal sobre el Continente Americano, donde va a cubrir parte de México entrando por Mazatlán, por Sinaloa, va a salir por Coahuila y en esa parte es donde se va a observar completamente oscuro, oscuridad total y va a pasar por Estados Unidos y Canadá".

Durante ese trayecto de México se observará en gran parte de Tamaulipas, y desde ya las familias se preparan para lograr apreciar este fenómeno que, de no aprovecharlo, deberán esperar más de 20 años para verlo de nuevo.

FORMAS DISTINTAS

"Se puede observar el eclipse cuando está en su totalidad oscuro de manera desnuda, pero antes no; normalmente lo que se recomienda es que tengan los lentes. También se puede ver de forma indirecta con los reflejos; otra de las formas es cuando miran de forma indirecta la sombra de los árboles, si ponen atención va a cambiar, hace como círculos y formas".

ACLARAN TABÚ

En las últimas semanas se ha difundido información que el paso de eclipse afectará al feto y la salud de las madres, sin embargo, el funcionario aclaró que son tabúes y no afectará a las mujeres embarazadas.

"Es completamente falso, tanto lo que dicen de las embarazadas, lo que dicen que mucha gente lo usa como misticismo, que gente lo usa como santería, nada de esto es real. En este caso, solamente hay que tener las prevenciones con la vista, hay que tener mucho cuidado. Hay que estar con gente que sepa del tema".

Clases no se suspenderán