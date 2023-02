Incumplen cooperativas en la alimentación sana

EL MAÑANA/Staff.- Una rica hamburguesa, pizza, tacos, frituras, dulces refinados y refrescos, son los que abundan en las cooperativas escolares de los diversos niveles educativos, ante leyes "sin dientes", que no sancionan a los que incumplen o premian a las escuelas que tienen una alimentación sana.

"No hay un órgano regulador de esta ley, que existe, tiene muy buenas ideas, aportaciones, por eso dicen es una ley ´sin dientes´, porque no hay una penalización, no hay una recompensa". Claudia Munguía, presidenta de COMPASO

DICTAMEN

Pese a que hay lineamientos generales, como el de expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional desde el 2014, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el año pasado un dictamen para mejorar la alimentación en planteles educativos, la realidad es muy diferente en los mismos.

Claudia Munguía, presidenta del Comité Multidisciplinario para la Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Reynosa (Compaso) comentó que a nivel escolar se tiene de un 30 a hasta un 70 por ciento entre sobrepeso y obesidad, y las cifras van en aumento en menores, lo que es alarmante.

"No hay un órgano regulador de esta ley, que existe, tiene muy buenas ideas, aportaciones; vemos los incisos de cómo promocionar una alimentación saludable, que lleven guías nutricionales, que se mejore la cálida de alimentos en las escuelas, vienen muchas ideas positivas, pero por eso dicen es una ´ley sin dientes´, porque no hay una penalización, no hay una recompensa o premio para las escuelas que la implementen, falta eso para dar seguimiento", dijo.

Los lineamientos

*Hay lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

*A partir de 2014, éstos se hicieron obligatorios e incluyeron sanciones, pero esto no evitó que en las escuelas se comercializaran productos de bajo nivel nutricional.

*Además, en el 2022 la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para mejorar la alimentación en las escuelas.