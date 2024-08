Morena y aliados obtienen ´aplanadora´ en el Congreso de Tamaulipas

El representante de Morena, Andrés García Repper-Favila, reclamó la decisión de los consejeros de quitarle una curul a su partido para entregársela al PAN, lo que tachó de un favoritismo hacia Acción Nacional. "El partido Morena, con un porcentaje de representación en el Congreso del 50%, se encuentra dentro de los límites constitucionales, con tantos puntos porcentuales de su porcentaje de votación efectiva. Cabe señalar que, si bien es cierto Morena tiene un grado de subrepresentación, también lo es que las deducciones y compensaciones no afectan y no se encuentran dentro de los límites constitucionales", criticó ya que se les está quitando una diputación para dársela a otros partidos políticos. Por su parte, la consejera González Díaz dijo que se hicieron tres ajustes para que todos los partidos estuvieran dentro del rango del sobrerrepresentación y subrepresentación. En el último ajuste, se le restó una curul a Morena y se le sumó al PAN, al no poderle quitar diputaciones al PT, PVEM, MC y al PRI, porque caerían en la subrepresentación y Morena era el partido con más espacios. "Ningún caso la deducción de diputaciones por ajuste de límites constitucionales afectará aquellos triunfos obtenidos por los partidos políticos por el principio de mayoría relativa. Por lo anterior expuesto, la tercera deducción constitucional se realizó al Partido Político Morena, asignándola por compensación constitucional al Partido Acción Nacional, y se procedió a verificar que con esta tercera asignación por compensación constitucional, el Partido Acción Nacional estuviera dentro de los límites constitucionales, advirtiéndose que ya con esta última asignación se encuentra dentro de los rangos del más y menos 8% de su votación efectiva recibida", detalló.