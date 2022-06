Confirma Salud brote de Covid en CBTIS 24

"Están suspendidas las clases en el CBTIS número 24 en donde lamentablemente... no habíamos tenido un brote desde el cinco de junio del año pasado cuando se dio la prueba piloto para el regreso a clases, el treinta de agosto hicimos lo propio para el ciclo escolar, y estuvimos recorriendo las escuelas de manera paulatina que cumplieran con el distintivo de Escuela Segura y las clases se abrieran de manera paulatina, en horarios, dividiendo grupos".

Se trata de ocho alumnas y tres alumnos en seis grupos los que hasta el momento han salido positivos al virus SARS-CoV 2, causante de la Covid-19, además se cuenta con seis casos sospechosos más bajo observación; apenas el martes el director del plantel, Ramón Guerra Salas, daba a conocer los primeros contagios suspendiéndose de manera preventiva las clases presenciales en tres grupos, y enviando a 150 alumnos a casa para seguir las clases a distancia, este miércoles personal de Coepris recomendó el cierre total del plantel que cuenta con tres mil 120 alumnos y una plantilla laboral de 27 docentes y administrativos en dos turnos.

"Para el día de hoy tenemos ocho casos confirmados más de los que ya existen – 3 –, todos están entre 16 y 18 años, tres masculinos y ocho femeninos", reiteró Molina Gamboa, "se está haciendo todo lo posible para que encontremos más casos sospechosos en el resto de la comunidad educativa de ese plantel"; por otro lado y sin precisar información, dijo que un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en Reynosa cuenta con otro caso en observación.

La funcionaria sanitaria aclaró que el brote suscitó debido a que un alumno, quien ya se encontraba contagiado, asistió a clases contagiando así a sus compañeros, hasta el momento ningún docente o personal del CBTIS 24 presenta síntomas o son sospechosos del contagio así como que los once casos activos son leves, "el primer filtro para evitar un brote en las escuelas está en casa, no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela si tenemos la sospecha, todo es Covid hasta que se demuestra lo contrario, la pandemia no ha terminado, no hemos levantado la emergencia sanitaria en el estado".

COVID ATACA ESTUDIANTES

- El brote se registra en el CBTIS 24

- El martes habían sido cerrados tres grupos en donde se presentaron los primeros tres contagios de Covid-19

- Este miércoles se cerró el total de la escuela

- La suspensión de clases durará catorce días

- El 5 de junio del 2021 Tamaulipas inició su programa piloto de regreso a clases presenciales