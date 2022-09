Reúnen firmas en apoyo a AVA

Miembros de asociaciones civiles se reunieron en la escalinata del Palacio de Gobierno del Estado para reunir firmas en apoyo al gobernador electo Américo Villarreal Anaya.

Alrededor de las 13:00 horas se instalaron mesas para recaudar firmas de la ciudadanía, para demostrar su respaldo al triunfo electoral de Villarreal Anaya, como muestra que "no está solo".

El comerciante Enrique Yañez Reyes denunció que el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, se ha encargado de retrasar la resolución de la impugnación "madre", interpuesta por el PAN, en la que se definirá la validez del triunfo de AVA o se convocará a nuevas elecciones.

"Venimos a decirle a los tribunales federales que no se equivoquen, nosotros somos hombres de trabajo, honestos, trabajadores y no somos gente que no queremos a Tamaulipas. Habrá puntos negros en Tamaulipas, peso esos puntos negros no ganaron este cinco de junio".