Comapas, una cloaca

Cd. Victoria, Tam.

De acuerdo con los informes entregados el pasado 20 de febrero al Congreso local, se detectaron presuntas irregularidades en comprobantes de facturas, movimientos financieros, pagos de nóminas, contratos por bienes y servicios, depósito de compensaciones y uso indebido de firmas y sellos digitales, todas ellas en 25 Comapas.

Se detectó que la Comapa de Mante acumuló irregularidades por ocho millones 327 mil 263 pesos en 32 observaciones no solventadas en las que se presume la responsabilidad de funcionarios públicos, determinando que dicha entidad "no cumplió con las disposiciones legales y normativas".

En la Comapa de Padilla, la ASE detectó movimientos que no coinciden con los registros contables por un monto de dos millones 197 mil pesos, dinero en efectivo que corresponde a "caja chica", sin embargo, el organismo operador del agua no pudo comprobar la existencia de ese monto, y para justificar el saldo en físico que no está en su poder, presentó comprobantes de gastos realizados en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

También se detectó que exfuncionarios hicieron uso indebido de las contraseñas y sellos digitales para generar comprobantes de nómina por un monto de $243 mil 879 pesos con 93 centavos en la Comapa Padilla.

Sumado a irregularidades por 488 mil 312 pesos por la compra de herramientas, productos químicos, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y otros servicios que no se pudieron comprobar si realmente se prestó el bien o el servicio.

En la Comapa San Fernando se observó un monto de siete millones 553 mil pesos, por inconsistencias después de revisar los ingresos, gastos, transferencias y pagos en el recurso que fue transferido a este organismo.

Mientras tanto, las Comapas de Valle Hermoso, Jaumave, Abasolo y Nuevo Laredo recibieron observaciones por 6 millones 141 mil, 5 millones 825 mil, 5 millones 616 mil y 4 millones 080 mil pesos, respectivamente, siendo estas seis Comapas con más inconsistencias.

El resto de las irregularidades se detectaron en las Comapas de Llera, Altamira, Camargo, Río Bravo, Soto la Marina, Victoria, Miguel Alemán, Cruillas, Tula, Antiguo Morelos, Jiménez, Nuevo Morelos, González, Díaz Ordaz, Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo, Villagrán y Mier, que van desde los montos de 10 mil a poco más de los 8 millones pesos.

Entre las inconsistencias se encuentran contratos, de los cuales, se desconoce si se obtuvo el bien o servicio, compra de supuesto material, presunta entrega de uniformes y falta de facturas electrónicas.

Las 25 Comapas ya fueron notificadas de las observaciones planteadas por la ASE y, de no comprobar esos cerca de 50 millones de pesos, el organismo fiscalizador procederá a interponer los recursos de Ley y abrir los procesos legales.

MONTOS QUE DEBEN ACLARAR: