Alertan por cirugías patito

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico atendió en los últimos dos años cuatro denuncias por ´Cirugías Estéticas´ en donde se logró la conciliación entre ambas partes, afortunadamente en todos los casos se trató de intervenciones que pudieron ser corregidas posteriormente por cirujanos plásticos y sin la pérdida de vidas.

"La medicina estética son médicos que son médicos generales que realizan algún curso para realizar procedimientos de tipo estético en los pacientes, esto no está regulado por la Secretaría de Educación Pública, no existe tal especialidad por lo que todo el que se dedique a la Medicina Estética está realizándola de manera equivocada", recordó el encargado de Despacho de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Héctor Martín Rodríguez Soria, "no tienen el aval de ninguna institución para realizarla".

Los casos que se han presentado ante la Comisión Estatal suscitaron en las ciudades de Reynosa, Victoria, Tampico-Madero y el Mante, no obstante, el funcionario del Sector Salud consideró que la incidencia debería de ser mucho mayor en la entidad dada la abundancia de establecimientos que ofrecen ese tipo de servicios, sin embargo, muchas veces las personas afectadas desconocen que existe una instancia a la que pueden acudir para proteger sus derechos.

"Todo lo que modifique la estructura corporal o que se inyecte o deposite – sustancias – dentro del organismo no debe realizarlo personal que no está capacitado, el personal ideal es un cirujano plástico", apuntó que es a través de las redes sociales, o en estéticas y salones de belleza, donde más se ofrece ese tipo de procedimientos, "el problema más grande no es que los médicos lo realicen, el problema es que a veces ni siquiera son médicos, y que se ponen a realizar este tipo de procedimientos porque se realizan en estéticas, en domicilios particulares, sin medidas de higiene".

El uso de ese tipo de servicios conlleva un gasto, muchas veces exagerado, además de múltiples procedimientos para corregir las fallas tras las primeras intervenciones no exitosas, "si ellos, los cirujanos plásticos, que están cien por ciento calificados no pueden garantizar el resultado mucho menos una persona que no está autorizada para realizar un procedimiento", los casos en los que los pacientes ´ganaron´ las demandas lograron una remuneración económica con la cual acudieron a un cirujano plástico para reparar los malos procedimientos.