Si hay que sustituir a Carlos Peña, se hará: Yuriria Iturbe

El partido Morena en Tamaulipas advirtió que sustituirá el registro de Carlos Peña Ortiz como candidato a la alcaldía de Reynosa si resulta inelegible por la suspensión de sus derechos político-electorales.

La dirigente estatal, Yuriria Iturbe Vázquez, fue enfática al señalar que no se solapará a nadie que tenga temas pendientes con la ley, y se procederá a su sustitución conforme a la normatividad interna del partido y respetando la normatividad electoral, según el resultado que emita el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) luego de analizar el estatus legal, jurídico y electoral del alcalde de Reynosa.

Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de Morena en Tamaulipas

En Morena no se persigue a nadie, pero tampoco solapamos situaciones fuera de la ley y, en este caso, hablamos de requerimientos que Carlos Peña Ortiz debe atender. Corresponde a Peña Ortiz atender y subsanar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación electoral ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y también atender los requerimientos de las instancias judiciales".

CADA CANDIDATO ES RESPONSABLE DE SUS ACTOS

Sostuvo que cada candidato es responsable de sus actos y debe atender y solventar los requerimientos de las autoridades electorales y judiciales, porque son situaciones que atañen a la persona y no al partido.

Cada aspirante debe enfrentar y dar la cara por los requerimientos de las autoridades, porque son temas individuales y no relacionados al partido Morena: "Por lo tanto, corresponde a Carlos Peña Ortiz atender y subsanar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación electoral ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, y también atender los requerimientos de las instancias judiciales".

En Morena, continuó, se postulan a personas honorables, respetuosas de la ley, que no tienen señalamientos de corrupción, porque así lo establecen los principios del partido que dicen: "No mentir, no robar y no traicionar".

DENUNCIA TIENE SU NOMBRE

Y en el caso particular del alcalde de Reynosa, quien acusó a las autoridades electorales de mentir, "al recibir una guerra sucia en su contra orquestada por personas que lo quieren fuera de la elección", dijo que "La denuncia tiene su nombre" y son requerimientos judiciales que se deben atender, al ser de carácter personal.

"Somos un partido que respeta siempre el principio de legalidad", dijo, buscando que el proceso electoral camine dentro del marco legal.

En ese tenor, el alcalde debe solventar ante el Ietam que tiene sus derechos político-electorales vigentes, al ser uno de los requisitos para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

"Corresponde a Peña Ortiz atender y solventar los requerimientos del Ietam para demostrar que no tiene suspendidos sus derechos políticos y es elegible, es decir, que puede votar y ser votado".

¿QUÉ DICE LA LEY?

La validación de la candidatura de Carlos Peña ha causado mucha expectativa, si puede o no reelegirse, pero, ¿qué dice la Ley?

El artículo 13 de los Lineamientos de Registro del Ietam establece que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 185 y 186 de la Ley Electoral local, 26 y 28 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se deben cumplir con 16 requisitos en la postulación de las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos.

Entre los que se encuentran:

III. Contar con inscripción en el Registro Federal de Electores en el municipio motivo de la elección y con credencial para votar con fotografía.

Requisito con el que no cumple el alcalde de Reynosa, según el expediente SM-JDC-128/2024 interpuesto por Carlos Peña ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por negarle renovar una credencial de elector que sustituya una vencida.

Así como:

XIII. No encontrarse suspendida de sus derechos políticos-electorales, por sentencia firme que imponga una sanción privativa de la libertad o que determine como pena dicha suspensión.

Mismos que le fueron suspendidos por el INE a petición del juez de control de la Tercera Región Judicial con residencia en San Fernando, Alejandro Federico Hernández Rodríguez, y que se notificó a través de estrados en la Junta Distrital 02 de Reynosa.