Pueden ´caer´ candidaturas en Tamaulipas

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), Edgar Danés Rojas, calificó como "normal" los recursos de queja presentados por las personas que no resultaron favorecidas en el proceso interno de selección de candidaturas en Tamaulipas.

Al ser cuestionado sobre cuándo se resolverán las impugnaciones presentadas por el diputado Marco Antonio Gallegos Galván (Morena) y Arturo Soto Alemán (PAN) sobre la designación de candidato de Reynosa y los espacios para diputaciones plurinominales para el Congreso del Estado, dijo que se deben atender a más tardar el 14 de abril, pero incluso las candidaturas entregadas pueden "caerse" en plena campaña, o incluso celebrada la jornada electoral y validados los votos.

LEY NO DA UN PLAZO

"No existe, la Ley no da un plazo, lo que sí está marcado implícitamente por los términos de la Ley Electoral como el inicio de las campañas, por ejemplo. Pueden sustituirse los candidatos incluso después llevada a cabo la elección, calificada la elección, los resultados, se puede, si resulta inelegible, no existe un plazo como si existiese una camisa de fuerza", dijo.

Sin embargo, dijo que esperan resolver las quejas presentadas por los aspirantes a más tardar el 14 de abril, toda vez que las campañas electorales para presidentes municipales y diputados locales arranca el 15 de abril.

En ese tenor, el Pleno del Trieltam deberá analizar las pruebas presentadas por los quejosos y determinar si se violaron sus derechos político-electorales, para que los órganos internos de los partidos políticos repongan los procesos.

PROCESO INTERNO

"Los partidos políticos llevan a cabo sus proceso internos y es normal que quienes no quedan seleccionados presenten alguna inconformidad, eso es totalmente justificable y para eso está en Tribunal para poner las cosas en su lugar".

En primer término, dijo, que sean los órganos internos de los partidos políticos los que resuelvan este tipo de inconformidades, y una vez que los órganos internos resuelven, determinar si se llevó conforme a lo que señala la Ley en la materia.

"Se llama definitividad, que se utiliza en las cuestiones procesales, hasta en tanto no sean definitivas, el Tribunal entra a tratar de reparar la eventual violación de un derecho político-electoral".

¿Cuántos casos?