Colectan latas contra el cáncer

La asociación civil ´Voluntad contra el Cáncer´ continúa con su campaña de colecta de latas de aluminio y de plástico PET en apoyo a 32 niñas, niños y jóvenes menores de 18 años que se encuentran en tratamiento de alguna forma de cáncer en esta capital, esto representa una disminución del 25.58 por ciento de casos en los últimos años.

"La campaña ha sido todo un éxito, por eso seguiremos instalando más y más contenedores y por eso seguirán viendo más contenedores en la ciudad", dijo la directora del proyecto social ´Actívate dejando Huella´, Thalía Vázquez Román, "Se han instalado en el CBTIS 24, en la Secundaria 2 y en unas semanas estaremos instalando en la Secundaria 8 y en el CBTIS 119; sí, ya hay en varias escuelas".

Entre 2021 y 2022 se atendió un promedio de 43 pacientes con cáncer en el Hospital Infantil Tamaulipas, actualmente se cuenta con 32, siendo la leucemia la forma más común en el 80 por ciento de los casos, seguido de cáncer de ganglios y tumores en diversos órganos. La activista dijo que se cuenta con 21 contenedores, la mayoría en esta localidad, y en ciudades como Mante y Llera, con los cuales se obtienen algunos recursos para atender las necesidades de los menores.

En los treinta años de la benemérita asociación civil han sido atendidos 3 mil 686 pacientes con mil 392 que han sido curados en este lapso, "Para mí todos fueron casos de éxito, no me gusta eso de que los que no están no fueron casos de éxito; nosotros venimos a cumplir una misión y cada uno de ellos cumplió una misión", dijo la fundadora y presidenta honoraria de Voluntad contra el Cáncer, la señora Balbina Pastor Paz.

Recordó que el próximo viernes 19 de mayo se conmemorará la fundación de la asociación civil en un evento en la Pinacoteca de Ciudad Victoria, "A mí me daría muchísimo gusto ver ahí a mis niños, que algunos ya son hasta papás (...), algunos niños que fueron pacientes ahora son enfermeros y nos han visitado, y han hecho un servicio social (...), porque ellos tuvieron la vivencia, eso es muy estimulante para los niños".