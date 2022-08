Pagan auditorías millonarias

El alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, negó que el municipio haya gastado una suma millonaria a la empresa Victoria Contadores Públicos Asociados S.C. por realizar las auditorías internas a la administración del periodo 2018-2021 y a la Comapa por ese mismo periodo.

En entrevista, se le cuestionó el pago a la empresa, sin embargo, negó que se haya entregado la suma cercana a los dos millones de pesos: "No es cierto, no tiene ese costo; realmente fue una empresa local, conozco a los contadores, pero no estamos hablando de esas cantidades, ni de chiste".

Sin embargo, El Mañana cuenta con la información certificada por la Coordinación de Licitaciones, Contratos y Compras del Ayuntamiento, firmada por su titular, Alberto Loya López, en el que acreditan que el municipio desembolsó la cantidad de 1 millón 740 mil pesos al despacho de contadores.

"La empresa Victoria Contadores Públicos Asociados A.C., fue asignada para llevar a cabo la auditoría interna a los recursos de la administración municipal de Victoria 2018-2021 y auditoría financiera a la Comapa para el mismo periodo, esto con duración de 6 meses", establece el documento.

A pesar de lo anterior, el área de Comunicación del municipio difundió un comunicado en donde niega, por segunda ocasión, que el ayuntamiento pagó la suma millonaria a una empresa de la que no se han obtenido resultados que expongan las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción, motivo por el que no fue firmada el acta de informe por el equipo del alcalde Eduardo Gattás.

"En este proceso de investigación no existe tiempo límite para dar a conocer el resultado; al mismo tiempo rechazó que el gobierno municipal de Victoria haya gastado 2 millones de pesos en contratar los servicios de la empresa externa que realiza la auditoría", señala el comunicado difundido por el municipio.

Cabe recordar que esa información fue reservada por 5 años por el Comité de Transparencia del municipio, respuesta que fue impugnada; por lo que el Instituto de Transparencia de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT) le ordenó liberarla, ya que no afectaba los trabajos del despacho contable.

La auditoría concluyó, sin embargo, no se han dado a conocer los informes que ha entregado la empresa al municipio, lo que ha generado especulaciones entre los políticos de la capital del estado, presumiendo que se guarda como arma política.

Una auditoría de costo millonario, que no ha demostrado tener los "dientes" que el mismo alcalde aseguraba que tenía, y que hasta el momento se mantiene en suspenso.