Bajan los casos de cáncer en pandemia

Durante los pasados años de la pandemia se registró una disminución importante en pacientes infantiles de cáncer informó la fundadora de la asociación civil ´Voluntad contra el Cáncer´, la señora Balbina Pastor Paz, quien destacó que como consecuencia también se redujo la mortalidad por este tipo de padecimientos.

"Paradójicamente bajaron, yo estaba con un temor impresionante porque los niños de cáncer viven inmunodeprimidos por la quimioterapia, les baja sus defensas, y yo estaba con una angustia enorme porque se nos iban a ir muchos pero bajaron los casos, y nada más tuvimos dos niños con COVID, y salieron rapidísimos y los que salieron positivos fueron asintomáticos".

De 2015 a 2023 se registró una caída de pacientes infantiles con cáncer del 73.33 por ciento pasando de 120 a 32 pacientes actualmente los cuales son atendidos en el Hospital Infantil Tamaulipas, en esta capital. La también presidenta honoraria de Voluntad contra el Cáncer recalcó que la AC atiende a un promedio de entre cincuenta y sesenta pacientes de manera anual.

"Los niños que nosotros atendemos están en el (Hospital) Infantil, nada más apoyamos a los niños que son atendidos en el Infantil y que no tengan protección médica, es decir, no tengan Seguro, ISSSTE u otra, estos niños eran del Seguro Popular luego fueron del INSABI y esos son los niños que atendemos, pero no llegaron al hospital, pensé que iban a llegar más casos".

La disminución en casos nuevos de cáncer puede deberse a la cultura de prevención, recordó que hace treinta años los pacientes que llegaban al Hospital Infantil lo hacían en un estado avanzado de la enfermedad, "la mayoría está llegando en etapas tempranas, ya la cultura de transmisión que se ha hecho de observar los síntomas de parte de la familia es mejor", esto permite atender a los pacientes con un mayor grado de éxito.