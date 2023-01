Bajan las detenciones

No sé si sea por (falta de) patrullas, porque la gente no cuenta ya con dinero para divertirse y salir de pachanga en las noches, o porque no quieren salir en estado de ebriedad, pero hace cinco años teníamos un ingreso de 800 a 900 personas.¨ Verónica Jiménez, directora de la Coalición Contra Adicciones en Webb

Desde hace cinco años se registra una disminución en la detención de personas por faltas administrativas o por violar el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Victoria por el orden del 88.18 por ciento, apenas el pasado mes de diciembre se registraron 128 detenciones por esta causa mientras que el promedio mensual del 2018 fue de mil 83 personas.

“En el mes de diciembre tuve alrededor de 128 faltas administrativas, 128 personas detenidas aquí en la delegación del Dos Zaragoza, antes de la pandemia (2019) teníamos de 400 a 600 gentes”, explicó el coordinador de Jueces Calificadores en la Delegación de Seguridad Pública en el Dos Zaragoza de la zona centro, Edgar Alfredo Silva Saldívar, “pero de ocho años para acá ha bajado inmensamente las detenciones”.

En los últimos cuatro años la disminución de detenciones por faltas administrativas fue del 78.67 por ciento pero durante 2018 el promedio anual fue de entre doce y trece mil arrestos preventivos; las principales causas, explicó, son por alteración del orden, realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, ruido, y escándalo con vecinos.

“No sé si sea por (falta de) patrullas, porque la gente no cuenta ya con dinero para divertirse y salir de pachanga en las noches, o porque no quieren salir en estado de ebriedad, pero hace cinco años teníamos un ingreso de 800 a 900 personas”, agregó que los días con más arrestos son los jueves, viernes, lunes y martes, mientras que las temporadas con más faltas administrativas relacionadas con el consumo de alcohol son los períodos vacacionales de Semana Mayor y de verano.

Silva Saldívar detalló que el 62.5 por ciento de las detenciones por faltas administrativas son por alteración del orden, el 10 por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, y el 27.5 restante por causas diversas entre las que destaca el consumo de sustancias prohibidas en la vía pública, y el ruido excesivo en palapas ubicadas en zonas habitacionales sin permiso para operar como salones de fiestas o de eventos.