- Derriban a ´aviadores´ en la SET

"Hay personas que no necesariamente estaban realizando actividades; yo creo que el adjetivo se ha hecho común de decirles de alguna manera, pero finalmente lo importante es que en este diagnóstico que hemos realizado es que dentro de la conclusión del resultado, no esté realizando una función en aporte al sistema educativo estatal y no devengue su salario con una función que abone; entonces, estaría en una condición de no continuar su participación".

Y por otro lado, también los empleados que se detecte que están realizando sus actividades correctamente, se les brindarán las prestaciones de ley y extras, siempre y cuando el presupuesto asignado para el año.

Mientras tanto, se están documentando todas las presuntas irregularidades que se han detectado desde el primero de octubre a la fecha en la SET, para hacerlas de conocimiento del órgano interno de control de la dependencia, para que se abran las investigaciones correspondientes y dar con las personas que resulten responsables del posible daño al estado.

"Revisiones que hemos hecho a las nóminas o tipo de nóminas que se están trabajando, hemos estado incorporando la participación de algunos servidores públicos que manejaban parte de la información para garantizar que la investigación se haga de forma profunda, ordenada y que sobre todo, sea un elemento serio", dijo.

Por último, adelantó que se ha detectado que a empleados se les pagaba con un rango superior a sus responsabilidades dentro de la Secretaría, por lo que se está reestructurando.

"Es para que en todo momento estemos utilizando, de una manera adecuada y con base a la normatividad, los recursos públicos, y gran parte de los recursos dentro de estos pagos no cumplían con la normatividad aplicable", finalizó.

SUELDAZOS SUPERIORES AL TABULADOR