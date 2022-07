Disminuye afluencia en ´Los Troncones´

En lo que va del período vacacional no ha sido necesaria la intervención de la Dirección de Tránsito al interior del parque ecoturístico "Los Troncones".

La afluencia al parque ecoturístico "Los Troncones" se ha visto mermada en esta temporada vacacional, luego de la prohibición de bebidas alcohólicas por parte del nuevo reglamento del área natural protegida, sin embargo esto ha generado un ambiente más familiar para los visitantes con una mejor limpieza y seguridad en la zona.

"Los Troncones se ha mantenido normal-baja – la asistencia –, sabemos que ahora ya es un área más protegida, que no ingresan bebidas alcohólicas, es un área familiar", el director de Seguridad, Tránsito y Vialidad, Guillermo Gerardo Hernández Valdez, señaló que no ha habido necesidad de intervención por parte de la corporación en ese centro turístico, "ha habido no la misma afluencia que antes – era una cantina antes –, pero ahorita está más controlada la situación en beneficio de las familias que van a disfrutar del día y que van con toda la familia a disfrutar del área".

Fue el 27 de marzo cuando los ejidos La Libertad, La Misión y Sabinos Unidos – los cuales cuentan con la administración del área natural protegida – aprobaron en asamblea el nuevo reglamento que entre otras cuestiones prohíbe el ingreso de armas de fuego, bebidas alcohólicas, mascotas y fogatas fuera de las áreas designadas con asadores dentro del parque. Este reglamento fue propuesto por la asociación civil ´Latiendo por Tamaulipas´ la cual además cuenta con un plan de rehabilitación del lugar con dos millones de pesos de inversión con participación de la iniciativa privada.

Por otro lado, Hernández Valdez destacó el comportamiento de la ciudadanía en este período vacacional, "la gente se está portando bien, no ha habido gracias a Dios accidentes qué lamentar a la fecha, solo menores, y esperemos que así siga; podemos hablar de que hay saldo blanco y esperemos que así siga, las recomendaciones son que si toma no maneje".

En ese sentido indicó que como resultado de los operativos anti alcohol solamente ha sido necesario aplicar una multa de Tránsito a un automovilista en esta etílico la cual ronda los cuatro mil 500 pesos además de gastos por traslado y corralón, "el operativo anti alcohol se está haciendo en coordinación con las diferentes instancias, con Sedena, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Salud; son diferentes operativos que se están llevando en coordinación con las diferentes áreas de Gobierno estatal y federal, esto ayuda a que haya más conciencia entre la ciudadanía".