Usan el San Marcos para arrojar basura

"Queremos invitar a la gente a que vaya al Relleno Sanitario, los caminos están bien hechos, no hay incendios y uno puede llegar sin problemas, por eso el llamado es a que no tiren el escombro dentro de Ciudad Victoria, el Relleno Sanitario lo puede aceptar y no le van a cobrar", dijo el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, quien señaló que esta es una práctica habitual tanto en los diferentes sectores de esta capital.

Agregó que frente al fraccionamiento Villarreal – sobre la avenida de las Américas – se encuentra un solar baldío el cual ha estado siendo utilizado como vertedero de escombro, por lo que reiteró que el Relleno Sanitario se encuentra apto para recibir este tipo de material sin ningún costo para los usuarios.

Para el caso del río San Marcos el tiradero se halla bajo el puente frente a la torre de Cristal y del parque cultural y recreativo Tamaulipas Siglo XXI

"No hay necesidad de tirar la basura en otras partes, los invito a que el mismo camión que traigan que se vaya a tirarlo al Relleno Sanitario y no habrá ningún problema", insistió.

Al tratarse de un área bajo la administración de Conagua esta tiene facultadad para imponer multas desde 90 mil hasta un millón 200 mil pesos a quien sea sorprendido contaminando estas áreas naturales.

Valdez Sánchez recordó que el Municipio también se encuentra facultado para imponer sanciones a las personas que sean descubiertas tirando desechos domésticos o escombro en lugares prohibidos, sin embargo, la instrucción es la de hacer un apercibimiento e invitar a los usuarios a que depositen sus cargas en el Relleno Sanitario.