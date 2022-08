Presenta AVA plan de trabajo y a su equipo de transición

Participarán asociaciones civiles, cámaras empresariales, universidades y diputados locales invitados como observadores del proceso, destacó que durante el evento participó el ex director de la Facultad de Comercio y Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Jesús Lavin Verastegui, como presentador del programa de trabajo, no obstante no se revelaron los nombres de los principales integrantes del equipo de Transición.

Cabe señalar que el gobernador electo acusó a la administración saliente de 'falta de cooperación', incluso acusó al lado perdedor de la contienda 'Va por Tamaulipas' - PRI-PAN-PRD - de continuar entorpeciendo el proceso al anunciar impugnaciones a la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas que el pasado fin de semana refrendó el triunfo de la coalición 'Juntos hacemos Historia en Tamaulipas' de Morena-PT-Verde.