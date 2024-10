Ultimátum a alcaldes; exige gobernador evitar subejercicio de recursos federales

Ciudad Victoria , Tam.

El gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, lanzó un ultimátum a los nuevos alcaldes y a sus secretarios a evitar a toda costa los subejercicios y reintegros de recursos públicos que se pueden ejercer en obras, bienes y servicios.

Consideró que "Es pecado mortal el subejercicio y reintegro" cuando él y su equipo viajan a Ciudad de México para reunirse con autoridades federales y conseguir recurso para obras a favor de la población tamaulipeca.

"Entonces, estamos viendo que no sucedan estas condiciones de subejercicios de los presupuestos que se nos asignan, porque si no, pues está uno de curioso, uno anda gestionando y buscando y ver cómo trae más recursos y se aplican en nuestras entidades y ver cómo en las diferentes secretarías, para que de repente decidas que, pues, me quedó lana y la tuve que regresar. Tenemos que aplicar y que sea eficaz y eficientemente de esa forma", sentenció a los nuevos presidentes de los 43 municipios, así como a su gabinete.

Considera que el dinero que llega por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se debe ejercer y comprometer en obras, bienes o servicios que se reflejen en una mejor calidad de vida o de servicios hacia la población en general.

Lo anterior, luego de sostener una reunión con los presidentes municipales a una semana de haber tomado sus funciones como tal, y ayer jueves convocó a su gabinete para que le informen los avances y proyectos que se pueden presentar al Gobierno de México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el Ejercicio Fiscal del 2025, a pocos meses de concluir el ejercicio fiscal en curso.

"Les pedí que me presentaran para ver los proyectos que se pueden presentar a nivel de la Federación para que sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que figuren. Están, ahorita, con algunos de los grandes proyectos para que en la medida de lo posible se les asigne el recurso correspondiente. Estamos a tres meses del cierre del año y ya saben ellos que tenemos que emplear eficaz y eficientemente los recursos que tenemos en el presente año".

Entre los proyectos emblema que requieren recursos federales se encuentra la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria para la zona centro del estado, el Puerto Seco, que permitirá realizar trámites aduanales con menores tiempos de espera; el nuevo Penal de Ciudad Victoria, el acueducto Pánuco, entre otros.

