Amenaza tormenta de calor

El coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, señaló que para los próximos días se esperan altas temperaturas por lo que se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera, fresca pero que cubra adecuadamente contra quemaduras solares, no realizar actividades físicas intensas a la intemperie en un horario de 11 a 17 horas, pero sobre todo mantener bajo vigilancia constante a niños pequeños y personas de la tercera edad.

"Sí hemos tenido ondas de calor y ha habido muchos días con calor, y mucho sol, pero no tenemos registro de que haya habido gente afectada por eso, no sé si el ingreso de un hospital – que hayan atendido a alguien – pero a nosotros que nos hayan requerido para hacer algún traslado de emergencia por ahora no", según el Boletín Epidemiológico entre el 19 y 25 de junio solamente se registró un caso de ´Efectos del Calor y de la Luz´ con un acumulado de 32 casos en lo que va del año.

Las condiciones actuales incrementan el riesgo de incendio, si bien, actualmente solo se haya activo un incendio de pequeñas magnitudes en el municipio de Miquihuana hasta el momento se han consumido más de veinte mil hectáreas de zona boscosa, durante toda la temporada 2021 la estadística fue de más de catorce mil hectáreas de incendios forestales.

"Ahora tenemos muchos días por delante con calor fuerte, mucho sol, con escasa probabilidad de lluvia de tal manera que estamos en pleno verano y al entrar en la Canícula son altas temperaturas que en dado caso personas que tengan enfermedades preexistentes les puede afectar".