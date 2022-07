Alertan contra insolación

"Si no se le da la atención a la persona... se le deje expuesto al sol con esta situación pierde la conciencia, o que esté trabajando en el campo y que no haya alguien cercano a él. sí puede definitivamente elevar su temperatura y puede llegar a perder la vida si no se le trata a tiempo". Hugo Velázquez Alcázar Coordinador estatal de Desarrollo Organizacional de la Cruz Roja

El coordinador estatal de Desarrollo Organizacional de la Cruz Roja Mexicana, Hugo Velázquez Alcázar, advirtió a la población sobre el riesgo de Golpe de Calor, Insolación y Deshidratación durante las próximas semanas producto de las altas temperaturas que se registrarán en el estado relacionadas con la temporada de Canícula.

"No hemos tenido reportes de personas por golpes de calor, problemas de pérdida de conciencia que se achaquen directo a esta situación, hemos trabajado mucho en la parte de la prevención, en nuestras redes... en las entrevistas de trabajar mucho en las recomendaciones de cómo prevenir, el no estar demasiado tiempo expuestos al sol, como por ejemplo los trabajadores de la construcción que son los que normalmente más trabajan bajo el sol".

Para los próximos días se espera un promedio de temperatura de entre los 39 y 41 grados Celsius en la mayor parte de la entidad, en ese sentido, Velázquez Alcázar recomendó a la población mantenerse hidratado, no exponerse ni realizar actividades físicas intensas entre las 11 y 17 horas, vestir ropa fresca y que proteja brazos y piernas, así como poner especial atención en niños y adultos mayores.

"Que aprendan a detectar cuáles son los síntomas que pudieran hablar de una deshidratación, que empiecen a hablar a lo mejor de un problema previo a tener este problema que es que no suden, labios resecos, mareos que incluso puede ser ya un poco tardío que ya están en una fase más avanzada y que se den sus períodos para descansar en la sombra o en un lugar más fresco, y definitivamente hidratarse es fundamental".

Recordó que los dos años previos se observó un promedio bajo de atenciones por casos de Insolación o de Golpe de Calor, esto debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de la COVID-19, pero en 2019 fueron atendidos ocho casos sólo en la delegación de la CR en esta localidad, "si no se le da la atención a la persona, es decir, que se le deje expuesto al sol con esta situación pierde la conciencia, o que esté trabajando en el campo y que no haya alguien cercano a él, sí puede definitivamente elevar su temperatura y puede llegar a perder la vida si no se le trata a tiempo".